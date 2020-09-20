Судно Viking Line село на мель возле Аландских островов, идет спасательная операция

Пока нет точно информации о том, насколько это серьезное происшествие.

Морская спасательная служба Турку передала, что сейчас идет спасательная операция.

По данным портала Marinetraffic, паром Viking Amorella шел из порта Турку к Аландским островам. Сейчас судно стоит у острова Ярсё в водах Финляндии. Остров Ярсё находится на восток от архипелага Аландских островов.

По сведениям газеты Expressen, пассажиры судна перемещены на самую высокую палубу парома, так называемую конференц-палубу.

На борту находились 207 пассажиров и 74 члена экипажа, пассажиров попросили надеть спасательные жилеты и дождаться дальнейших действий. Cведений о пострадавших нет.