Вс, 20.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Кийк - об идее обязательного ношения масок: не стоит забывать, что сегодня они все еще дорогие

Кийк - об идее обязательного ношения масок: не стоит забывать, что сегодня они все еще дорогие

Медицинская маска.

ФОТО: Gabriel Pahontu/Shutterstock

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) в настоящее время не считает разумным устанавливать в Эстонии требование обязательного ношения защитных масок в общественных местах, пишет Rus.ERR.

В интервью радионовостям ERR министр сказал, что следовать примеру многих европейских стран Эстонии пока нелогично.

"Средства индивидуальной защиты по-прежнему дорогие, хирургические маски в некоторых аптеках стоят по 1,50 евро за штуку. Если же ввести требование обязательного ношения масок, что для обычного человека означает наличие 2-3 масок ежедневно, то расходы населения очень увеличатся. И уж тем более, это не самое разумное решения для пожилых и малообеспеченных эстоноземельцев", - сказал Танель Кийк.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back