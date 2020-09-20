Кийк - об идее обязательного ношения масок: не стоит забывать, что сегодня они все еще дорогие

"Средства индивидуальной защиты по-прежнему дорогие, хирургические маски в некоторых аптеках стоят по 1,50 евро за штуку. Если же ввести требование обязательного ношения масок, что для обычного человека означает наличие 2-3 масок ежедневно, то расходы населения очень увеличатся. И уж тем более, это не самое разумное решения для пожилых и малообеспеченных эстоноземельцев", - сказал Танель Кийк.