В Ида-Вирумаа пройдет операция под кодовым названием «Восточный рокот»

В связи с этим, спасатели призывают всех оповещать о найденных боеприпасах или сообщать места, где они могут находиться, по номеру 112.

Операция под кодовым названием «Восточный рокот» пройдет в Ида-Вирумаа впервые. Работы по разминированию состоятся в окрестностях Валасте (волость Тойла) и на территории между Сиргала и Аувере.

В связи с плановыми работами будет перекрыт один километр дороги Сака-Онтика-Тойла по направлению к Сака каждый день с 8.30 до 18.00.

По словам руководителя Восточного центра разминирования Рауно Райдлоо «Восточный рокот» - это плановая операция общереспубликанского центра разминирования Спасательного департамента.

«Плановая означает исходят из последней статистики для получения максимального результата при использовании максимума ресурсов», - объяснил Рауно Райдло.

«Одним словом, все центра разминирования совершат усилие для того, чтобы очистить от взрывоопасных предметов определенный участок».

Плановые работы саперов организуются, начиная с 2015 года: два года подряд они проходили в Мяннику (Таллинн), затем три года подряд – на Сааремаа, и теперь, в 2020 году – в Ида-Вирумаа.

В операции «Восточный рокот» примут участие саперы Центра разминирования Спасательного департамента и саперы Вооруженных сил.

Спасатели еще раз призывают жителей Эстонии оповещать о найденных взрывоопасных предметах. Если кто-то найдет некий подозрительный металлический предмет в лесу, на чердаке или в водоеме, обязательно сообщите об этом по телефону 112. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до подозрительного предмета! В центр тревоги следует позвонить в случае, если даже вы не уверены, что предмет взрывоопасен. Никто не возьмет с вас оплату за выезд на место.

Будьте внимательны!

- Обнаружив взрывоопасный предмет, не трогайте его, а позвоните по номеру 112!

- Отойдите от опасного предмета

- Сообщите находящимся в окрестностях людям, что неподалеку находится взрывоопасный предмет

- По возможности оградите доступ и отметьте как-то место рядом с опасным предметом

- По возможности дождитесь помощи на месте

Дополнительную информацию можно получить по телефону 1524.