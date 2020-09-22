Квартиры в советских домах - самые популярные в Таллинне

Квартиры в новостройках - желанный товар, к тому же они существенно влияют на статистику средних цен. Однако по данным Земельного департамента, самыми продающимися в Таллинне являются квартиры на вторичном рынке, а точнее - в построенных в советское время панельных домах, анализирует портал недвижимости City24.
По данным Земельного департамента, в августе было совершено 78 сделок купли-продажи новых квартир в домах, построенных после 2016 года, а 241 сделка, что почти на 70% больше, была совершена с жильем, построенным в период с 1940-го по 1990 год.
«Эти показатели практически не изменились и в годовом сравнении, и даже в сравнении с данными нескольких последних лет, и не видно, чтобы новые квартиры стали главенствовать на рынке», - сказала Карин Ноппель-Кокеров, руководитель портала недвижимости City24. Конечно, девелоперы предпочли бы, чтобы люди покупали в основном новое жилье, но статистика показывает, что продажи квартир в старых панельных домах - очень важная часть квартирного рынка».
Самые дорогие квартиры в столице можно найти в домах, построенных до 1939 и после 2016 года: средняя цена такой сделки за квадратный метр в августе составила 2700 евро. Самые дешевые квартиры находятся в домах, построенных с 1971 по 1990 год, средняя цена сделки за квадратный метр в прошлом месяце составила 1548 евро.