Вт, 22.09.2020
Кто осмелится покуситься на полицию, здравоохранение и образование? По-моему, в реформе не должно быть табуированных тем. Марика Лиллеметс
Марика Лиллеметс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Решение ЕСПЧ дает полиции право отзывать разрешение на оружие на основании постов в соцсетях

Решение ЕСПЧ дает полиции право отзывать разрешение на оружие на основании постов в соцсетях

Оружие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) недавно вынес решение о стрельбе в школе в Финляндии, которое позволяет и эстонской полиции отозвать или приостановить действие разрешения на огнестрельное оружие, например, у пропагандистов насилия, пишет Rus.ERR.

Суд постановил, что правоохранительные органы должны серьезно относиться к сообщениям в социальных сетях, посвященным инцидентам с насилием, и подчеркнул в решении, что это является достаточным основанием для приостановления или отзыва разрешения на оружие у авторов таких постов.

Это решение, безусловно, повлияет на работу эстонской полиции, сказал вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар в передаче Vikerhommik. "Мы уже сегодня обращаем внимание на такие сообщения, но, безусловно, еще больше в свете этого решения. В свете решения Суда по правам человека для чиновника, безусловно, легче принять решение об аннулировании разрешения на оружие", - сказал он.

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