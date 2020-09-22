Решение ЕСПЧ дает полиции право отзывать разрешение на оружие на основании постов в соцсетях

Суд постановил, что правоохранительные органы должны серьезно относиться к сообщениям в социальных сетях, посвященным инцидентам с насилием, и подчеркнул в решении, что это является достаточным основанием для приостановления или отзыва разрешения на оружие у авторов таких постов.

Это решение, безусловно, повлияет на работу эстонской полиции, сказал вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар в передаче Vikerhommik. "Мы уже сегодня обращаем внимание на такие сообщения, но, безусловно, еще больше в свете этого решения. В свете решения Суда по правам человека для чиновника, безусловно, легче принять решение об аннулировании разрешения на оружие", - сказал он.