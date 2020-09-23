Больницы могут прогнать тех, кто не хочет надевать маску

По словам руководителя по надзору за качеством сети Rimi Алгиса Мурумаа, при введении ограничений торговая сеть следует рекомендациям Департамента здоровья, и поскольку сейчас ношение масок в общественных местах обязательным не является, не требуют этого и в магазинах: «Первая волна распространения вируса показала, что принятых в использование в магазинах средств было достаточно, поскольку о случаях, когда кто-то заболел в результате посещения магазина, нам ничего не известно. Rimi рекомендовал своим работникам носить маски, и в пиковый период распространения вируса многие это делали. Такие же рекомендации тогда мы давали и своим клиентам. Заставлять клиентов носить маски мы не считаем правильным, если только медицинские эксперты не введут такое требование».

Комментарий адвоката Симо Сооло, Адвокатское бюро Марии Мяги

Симо Сооло. ФОТО: Maria Mägi Advokaadibüroo

Согласно первоначальной правовой оценке, из действующих законов (в том числе, например, Закона о ситуации бедствия или Закона об охране общественного порядка) не вытекает ни одной нормы, ссылаясь на которую в Эстонии можно было бы ввести общую обязанность носить маски (тем более отказать кому-то в лечении, в случае не выполнения обязанности).

Если правительство республики с целью воспрепятствования распространению вируса введет обязанность носить маски в закрытых помещениях, то до того необходимо в парламенте или изменить или дополнить какой-нибудь действующий закон. Также при узаконивании такой обязанности нужно создать и условия, при которых человек мог бы поступать законопослушно и выполнять данную обязанность. Так, необходимо предусмотреть исключения, например, для тех, кто по разным медицинским причинам не может носить маски (например, астматики и прочие), или чья повседневная жизнь и работа значительно ухудшатся при ношении маски (например, люди, говорящие на языке глухо-немых и так далее). Это же действует и в плане требования, если до оказания медицинской услуги у человека без каких-либо симптомов требуют сдать анализ на коронавирус.

В то же время, продуктовые магазины и торговые центры являются частно-правовыми юридическими лицами, поэтому у них есть право самим решать, позволят ли они и при каких условиях клиентам попасть в свои помещения. В таком случае они опираются на свой свод правил, который составлен с учетом рекомендованных инструкций Департамента здоровья. Учитывая в основном работающую э-торговлю, введение обязанности носить маски в продуктовых магазинах никого голодным не оставит. Другое дело, есть ли и при каких условиях такая возможность в разных регионах Эстонии.