Аналог московского парка «Зарядье» в Петербурге построят по проекту голландцев

Победителем Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге стали российское архитектурное бюро «Студия 44» и нидерландское West 8.

В парке планируется создать общественное пространство, которое будет сочетать в себе разнообразные функции, в том числе спорта и досуга. Проект также предусматривает создание оранжереи и благоустройство набережной Невы. Концепция не предусматривает тотальной застройки и использования подземного пространства с коммерческими целями: основной акцент будет сделан на создании природного ландшафта с холмами.

Второе место в конкурсе заняла команда Vogt, в состав которой вошли Herzog & de Meuron из Швейцарии и международная компания ARUP. На третьем месте — команда «Хвоя», в состав которой вошли шведские фирмы EDGE AB KARAVAN, landskapsarkitekter и специалист по транспортной инфраструктуре Александр Девяткин. В число восьми конкурсантов, боровшихся в финале, вошли консорциумы из России, США, Франции, Италии, Швеции, Швейцарии и Ливана.

Подготовка международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт–Петербурге началась в сентябре 2019 года. Конкурс проводился по поручению правительства России. В нем приняли участие 229 команд из 50 стран мира.

Парк появится на участке между проспектом Добролюбова, улицей Тучковой Дамбы, площадью Академика Лихачева и Малой Невой. Летом по инициативе Санкт-Петербургского союза архитекторов открылось онлайн-голосование за название нового парка. По его результатам было выбрано историческое название «Тучков буян» (за него проголосовали 27% жителей города). Ранее на этом месте планировалось построить Судебный квартал, где должны были разместиться офисы и служебное жилье для работников высших судов России.