ФСБ отказалось проверять статью о слежке за Навальным

ФСБ ответила на мой депутатский запрос по поводу незаконной слежки за Алексеем Навальным в Сибири накануне отравления. Говорят, что проверят тут нечего, реагировать не будут. КМБУ. pic.twitter.com/8BkQg38ntZ — Илья Яшин (@IlyaYashin) September 24, 2020

Поводом для обращения стала статья, опубликованная 21 августа в газете "Московский комсомолец". В ней со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах сообщалось, что за Навальным в Сибири была установлена скрытая слежка, а также подробно описывалось, чем занимался оппозиционер перед отравлением. Яшин просил ФСБ разъяснить основания для подобных действий в отношении оппозиционера. В спецслужбе в свою очередь не увидели оснований для проведения проверки.

"То, что они дадут отписку, было ожидаемо. Хочу напомнить, что я считаю, что ФСБ несет прямую ответственность за покушение на Навального, считаю, что именно сотрудники ФСБ были исполнителями. И именно поэтому я решил направить им в качестве символического жеста этот запрос, поэтому ответ меня не особо взволновал, удивил и даже не возмутил", - пояснил Яшин интернет-порталу "МБХ-медиа", добавив, что обжаловать отказ в проведении проверки не планирует.

Отравление Навального

Оппозиционер потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Берлин. Россиянин 19 суток находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к таким же выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции.