Пт, 25.09.2020
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Герман Голуб
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В Чехии ужесточают ограничения из-за коронавируса: число случаев в стране достигло 60 тысяч

Praha loss

ФОТО: Andrew Shiva/Wikipedia

В Чехии на следующей неделе ужесточат ограничения из-за роста случаев заболевания коронавирусом, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула объявил, что меры "не навредят экономике", а будут лишь регулировать скопления людей.

В настоящее время в Чехии разрешены мероприятия с участием до 2 тысяч человек на открытом воздухе и до 1 тысячи в помещениях. Университеты частично продолжают работать в дистанционном режиме, ношение масок обязательно в помещениях и в общественном транспорте.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболевания, скорость распространения вируса в Чехии в последние две недели была одной из самых высоких в странах Европы.

В общей сложности за время пандемии в Чехии зарегистрировано 60 тысяч случаев заражения коронавирусом, 578 человек скончались.

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