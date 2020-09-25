В Чехии ужесточают ограничения из-за коронавируса: число случаев в стране достигло 60 тысяч

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула объявил, что меры "не навредят экономике", а будут лишь регулировать скопления людей.

В настоящее время в Чехии разрешены мероприятия с участием до 2 тысяч человек на открытом воздухе и до 1 тысячи в помещениях. Университеты частично продолжают работать в дистанционном режиме, ношение масок обязательно в помещениях и в общественном транспорте.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболевания, скорость распространения вируса в Чехии в последние две недели была одной из самых высоких в странах Европы.