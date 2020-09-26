Галерея ⟩ В тесноте, да не в обиде: стильная шведская квартирка

Почти ко всему в этой квартире можно добавить приставку «мини». Площадь квартиры всего 36 квадратных метров. Кухня здесь совсем небольшая, обычно такие делают в апартаментах, предназначенных для сдачи туристам. То же самое можно сказать про обеденную зону — маленький круглый столик и несколько компактных стульев. Да и спальня большим размером явно не может похвастаться. А всё потому, что дизайнерам нужно было на такой маленькой площади организовать полноценную двухкомнатную квартиру. Мало того, что они отлично справились по функциональности, так еще и сделали это в довольно стильной манере.