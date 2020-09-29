Фото ⟩ Под Таллинном начинается строительство нового жилого района

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, развитие жилого квартала Tabasalu Home с годами приведет к появлению в центре Табасалу современного жилья. «На этой неделе начались работы по возведению первых домов в непосредственной близости от строящейся государственной гимназии. Они должны быть готовы до начала следующего учебного года», - подтвердил Вяхи. Просторное и современное жилье в первую очередь предназначено для семей с детьми.

Жилой квартал Tabasalu Kodud. ФОТО: Invego

Он сообщил, что в квартале Tabasalu Kodu будет построено в общей сложности четыре рядных дома и четыре многоквартирных дома, в которых будет достаточно трех-, четырех- и пятикомнатных квартир. «Табасалу высоко ценится, так как там красивая природа, много зелени, есть все необходимое для повседневной жизни, развитая инфраструктура и до столицы рукой подать», - объяснил Вяхи, почему почти треть квартир продана еще до начала строительства.

Жилой квартал Tabasalu Kodud. ФОТО: Invego

Квартиры и боксы рядных домов с большими окнами имеют хорошо продуманную планировку, удачно расположены относительно климатической карты. В каждом рядном доме по шесть двухэтажных боксах, во всех трех- и четырехэтажных многоквартирных домах есть лифты. Почти во всех квартирах имеются большие балконы или терраса. В жилом комплексе оборудуют и детскую площадку.

Девелопер Tabasalu Kodud - Invego, проектировщик - PIN Arhitektid, строитель - NOBE (Nordecon Betoon AS).