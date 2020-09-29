ГАЛЕРЕЯ: названы номинанты на премии Союза архитекторов Эстонии в 2020 году

Номинантов на архитекторскую премию года архитектора определил всемирно известный финский архитектор Самули Вулстон из архитектурного бюро ALA. В общей сложности в этом году номинированы десять объектов. Лучшие малые объекты выбрало жюри, в которое вошли архитекторы Индрек Аллманн и Карли Луйк, ландшафтный архитектор Лидия Зарудная и писатель Ян Куус. Лауреаты будут объявлены 9 декабря в Котле культуры на торжественной церемонии награждения.

По словам вице-президента Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов, ряд номинированных работ представляет собой решения по реконструкции старых зданий, интересных с архитектурной и исторической точки зрения, что демонстрирует рост популярности рационального образа жизни в Эстонии.