Макрон в Риге: мы не наивны, но нам нужно начать диалог с Россией

Он отметил необходимость развития стратегического диалога с Россией. Макрон подчеркнул, что диалог с соседней страной не нанесет ущерба европейской истории, акцентируя необходимость смотреть в будущее.

Президент Франции поблагодарил президента Латвии Эгила Левитса за прием и подтвердил, что Франция и впредь будет другом и союзником Латвии. Он подчеркнул, что Франция выступает за тех, кто борется за свободу, а Латвия боролась за нее и продолжает это делать.