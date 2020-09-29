Макрон в Риге: мы не наивны, но нам нужно начать диалог с Россией

Мы не наивны, но нам нужно начать диалог с Россией, чтобы найти решения, когда это необходимо, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Рижском замке, пишет Rus.TVNET.
Он отметил необходимость развития стратегического диалога с Россией. Макрон подчеркнул, что диалог с соседней страной не нанесет ущерба европейской истории, акцентируя необходимость смотреть в будущее.
Президент Франции поблагодарил президента Латвии Эгила Левитса за прием и подтвердил, что Франция и впредь будет другом и союзником Латвии. Он подчеркнул, что Франция выступает за тех, кто борется за свободу, а Латвия боролась за нее и продолжает это делать.
Галерея: Встреча Эммануэля Макрона и Эгила Левитса
Как сообщалось, со вторника по среду с официальным визитом в Латвии находится президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон.