Спортсмены из третьих стран cмогут участвовать в международных титульных соревнованиях в Эстонии

На вчерашнем заседании правительство поддержало предложение министра культуры Тыниса Лукаса об освобождении спортсменов, прибывающих на международные титульные соревнования, и членов их команд, а также лиц, непосредственно связанных с организацией титульных соревнований, от 14-дневной самоизоляции. Лица освобождаются от самоизоляции только в том случае, если по прибытии у них был отрицательный результат теста на SARS-CoV-2. Также они должны соблюдать другие требования, установленные федерациями и международными спортивными организациями.
В Эстонии регулярно проводятся важные международные титульные соревнования или их этапы, а спортивные клубы начали или собираются начать международные игры в европейских сериях.
Одной из самых больших проблем при организации международных соревнований является ограничение свободы передвижения прибывающих в Эстонию граждан третьих стран, установленное для предотвращения распространения COVID-19. В соответствии с действующим порядком граждане третьих стран должны находиться в самоизоляции в течение 14 дней по прибытии в страну, независимо от того, показал их тест отрицательный результат по прибытии в Эстонию или нет.
«Невозможно организовывать чемпионаты Европы или мира или их этапы на равных условиях для всех спортсменов, если некоторым спортсмены должны в течение 14 дней находиться в самоизоляции», – отметил министр культуры Тынис Лукас.
«Для решения проблемы необходимо, чтобы спортсмены из разных стран находились в равных условиях. Только таким образом мы сможем обеспечить честную конкуренцию, объективность результатов спортивного сезона и участие эстонских спортсменов в сериях международных соревнований», – добавил он.
При этом министр отметил, что для снижения риска распространения инфекции будут приняты дополнительные меры. «В частности, спортсмены должны будут находиться в изоляции во время соревнований и пройти тест по прибытии в страну», – сказал Лукас.