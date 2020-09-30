Спортсмены из третьих стран cмогут участвовать в международных титульных соревнованиях в Эстонии

В Эстонии регулярно проводятся важные международные титульные соревнования или их этапы, а спортивные клубы начали или собираются начать международные игры в европейских сериях.

Одной из самых больших проблем при организации международных соревнований является ограничение свободы передвижения прибывающих в Эстонию граждан третьих стран, установленное для предотвращения распространения COVID-19. В соответствии с действующим порядком граждане третьих стран должны находиться в самоизоляции в течение 14 дней по прибытии в страну, независимо от того, показал их тест отрицательный результат по прибытии в Эстонию или нет.

«Невозможно организовывать чемпионаты Европы или мира или их этапы на равных условиях для всех спортсменов, если некоторым спортсмены должны в течение 14 дней находиться в самоизоляции», – отметил министр культуры Тынис Лукас.

«Для решения проблемы необходимо, чтобы спортсмены из разных стран находились в равных условиях. Только таким образом мы сможем обеспечить честную конкуренцию, объективность результатов спортивного сезона и участие эстонских спортсменов в сериях международных соревнований», – добавил он.