Предприниматель: Эстония может вывести ИТ-сектор на новый уровень благодаря украинцам и белоруссам

Из-за сложившийся ситуации в Белоруссии и на Украине многие предприниматели ищут возможности разместить свои ИТ-компании в Эстонии. И если для Украины это не срочный, но интересный вариант, то для белорусов это максимально актуально.

«С начала работы программы э-резидентства в нашей стране больше всего компаний открыли украинцы — 1025. При этом э-резидентами стали более четырех тысяч украинцев. Они тут работают, платят миллионы евро налогов. Э-резиденты из Белоруссии открыли в Эстонии 163 компании, но из-за ситуации в их стране многие предприниматели находятся сейчас в поиске нового дома для своих фирм. У Эстонии есть шанс предоставить им эту возможность и вывести ИТ-сектор на новый уровень», - говорит Артем Уманец.

«Деловая среда Эстонии и успешный опыт э-резидентства делают Эстонию привлекательным местом для белорусских ИТ-компаний. Это также даст дополнительный импульс развитию ИТ-сектора Эстонии, приведет к увеличению налогов и других преимуществ», - отмечает Уманец.

Латвия и соседи уже пригласили белорусов

По словам предпринимателя, Латвия и другие страны уже готовы предоставить ИТ-компаниям из Белоруссии новый дом. О переезде в Латвию, Литву и Польшу уже заявили 197 белорусских ИТ-компаний.

«В Польше запустили программу для переезда ИТ-специалистов под названием Poland Business Harbour. Благодаря этой кампании айтишники могут воспользоваться упрощенной процедурой получения рабочей визы. В Литве также готовы предоставить IT-компаниям возможность для переезда и принять их в Вильнюсском технопарке. В Латвии же в ускоренном порядке рассматривают заявки на получение видов на жительство от ИТ-специалистов. А делает ли что-то в этом направлении Эстония?» - спрашивает Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

Что нужно сделать Эстонии?

Артем Уманец говорит, чтов Эстонии есть все возможности и шансы заполучить дефицитных ИТ-работников.

«У нас есть отличная программа э-резидентства. Но этого мало. Нужно упростить процедуру выдачи временных видов на жительство ИТ-специалистам из Белоруссии и Украины и членам их семей. Продлить срок пребывания с разрешенных 90 дней до полугода. И содействовать тому, чтобы ИТ-специалисты вообще из любых стран могли без проблем получить долгосрочную визу на год. Также нужно упростить и ускорить процедуру открытия банковских счетов. И если они переедут к нам, следует проинвестировать эти компании. В дальнейшем они принесут миллионы, а то и десятки миллионов евро в бюджет страны. Таких денег сбор клубники не обеспечит», - говорит Артем Уманец.