В России запатентована вторая вакцина от коронавируса

«В отличие от своих коллег, новосибирские ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета»,— говорится в сообщении Роспатента.

Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса. Авторами изобретения стали Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.