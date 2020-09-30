В России запатентована вторая вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса, разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», запатентована, сообщила Федеральная служба интеллектуальной собственности РФ (Роспатент). Ранее патенты на вакцину от COVID-19 получил центр Гамалеи.
«В отличие от своих коллег, новосибирские ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета»,— говорится в сообщении Роспатента.
Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса. Авторами изобретения стали Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.
Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что клинические испытания вакцины завершатся 30 сентября, затем начнется этап пострегистрационных исследований.