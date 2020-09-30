Ср, 30.09.2020
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Герман Голуб
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Украина не признала Лукашенко президентом Белоруссии и определилась, как теперь будет его называть

Александр Лукашенко.

ФОТО: Maxim Guchek/Maxim Guchek/BELTA/TASS

Украина не признает легитимность выборов президента в Белоруссии и соответственно победу на них Александра Лукашенко, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает Newsru.

"Лукашенко уже, а оппозиции еще, не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина - с несколькими сотнями приглашенных на так называемую "инаугурацию" или с миллионами с другой стороны закрытой двери, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями", - сказал Кулеба.

По его словам, официальные контакты между Украиной и Белоруссией пока останутся приостановленными, исключением являются рабочие дипломатические каналы между МИД двух стран.

На онлайн-брифинге Кулеба на вопрос журналистов ответил, что после истечения президентских полномочий Лукашенко 5 ноября Украина будет называть его без указания должности, уточняет DW. "Официальная позиция - Александр Лукашенко", - сказал глава МИД Украины, пояснив, что такие определения, как "незаконно избранный", "нелегитимный" - это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook.

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