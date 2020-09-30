Украина не признала Лукашенко президентом Белоруссии и определилась, как теперь будет его называть

"Лукашенко уже, а оппозиции еще, не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина - с несколькими сотнями приглашенных на так называемую "инаугурацию" или с миллионами с другой стороны закрытой двери, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями", - сказал Кулеба.