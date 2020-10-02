Пт, 2.10.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
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Налетай! ⟩ Город Таллинн продает трамвай, который можно использовать по своему усмотрению

Tatra KT4 liigendtramm.

ФОТО: Tallinna Linnatranspordi AS

Tallinna Linnatranspordi AS обновляет свой трамвайный парк. Трамвай Tatra KT4 1986 года постройки снят с маршрута и ожидает нового владельца на аукционе, пишет Kodustiil.

Трамвай с частично деформированным и заржавевшим кузовом прошел по улицам Таллинна 380 261 километр. Чтобы трамвай вернулся в рабочее состояние, необходимо засучить рукава и произвести капитальный ремонт. Как и следовало ожидать, трамвай не прошел технический осмотр.

Но чтобы ваша трамвайная линия заработала, недостаточно одной покупки трамвая. Вам нужно не только проложить рельсы, но и купить валидаторы, а также систему продажи билетов водителями, так как они не входят в состав покупки. 

Прежде чем кричать "ура", Транспортный департамент рекомендует ознакомиться с трамваем. Для этого нужно связаться с контактным лицом Маргусом Тойсом (электронная почта: margus.tois@tallinnlt.ee, телефон: 6434949). На данный момент трамвай собирает пыль в трамвайном депо на Копли, 118. Покупатель также должен учитывать тот факт, что трамвай должен быть вывезен из депо в течение как минимум двух недель.

Трамвай Tatra KT4.

ФОТО: Tallinna Linnatranspordi AS

Трамвай Tatra KT4 - это четырехосный сочлененный трамвай, разработанный чешской компанией ČKD Tatra. Первый такой трамвай в 1975 году обслуживал пассажиров города Потсдам в Восточной Германии. Спустя два года началось серийное производство этих трамваев.

Всего предприятие  ČKD Tatra построило 1747 трамваев Tatra KT4, которые отправляли в Восточную Германию, Советский Союз и Югославию. Производство трамваев было остановлено в 1991 году, но шесть лет спустя последние 20 трамваев Tatra KT4 были достроены и отправлены в Белград.

До конца аукциона осталось меньше недели. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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