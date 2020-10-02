Ждем жареного петуха?

Фольклор, эта сокровищница народной мудрости, изобилует крылатыми выражениями, порицающими леность и беспечность рода человеческого. Гром не грянет – мужик не перекрестится; вот клюнет жареный петух; поздно пить боржоми… Против этого порока и направлен призыв Спасательного департамента пополнить домашние запасы.
Когда мы были молодыми…
Красиво звучит, правда? Как в песне на стихи Юнны Мориц: «И чушь прекрасную несли»… Так вот: когда мы были молодыми, в нашей среде было принято слегка иронизировать по поводу неистребимой страсти наших родителей «запасаться на зиму». Ну, там, плодами со своих дачных участков или с рынка: вареньями, соленьями и прочими домашними заготовками.
А потом грянул дефицит, в магазинах по прилавкам можно было кататься на скейтбордах (каковых, впрочем, тогда еще и в помине не было), и оказалось, что наши папы, а паче того – мамы, были ох как правы!
А еще потом наши дети, а у кого-то и внуки, иронизировали на эту же тему уже над нами: мол, в магазинах всего полно, зачем корячиться?! Но вот грянул коронавирус, и утратившие генетическую память, но спинным мозгом ощутившие какой-то дискомфорт, молодые люди ринулись делать запасы, почему-то в первую очередь сосредоточившись на туалетной бумаге. Хотя для того, чтобы ею активно пользоваться, нужен какой-никакой начальный повод в виде пищевых продуктов…
Запасайся, если хочешь быть здоров!
Точнее сказать: если хочешь остаться в живых. Между прочим, специалисты Спасательного департамента и в 2019 году, и во все предыдущие годы, когда ни про какой Covid-19 никто еще и слыхом не слыхивал, тоже предупреждали: ребята, делайте запасы!
И дело даже не в войне, про которую почему-то сразу думается после таких призывов. Всё куда прозаичнее и вероятнее. Мы живем в таком климате, где минимум дважды в год, при смене сезонов, на жителей городов и деревень обрушиваются пусть не цунами, но вполне себе приличные штормы и ураганы, которые валят или вырывают с корнем деревья, мачты электропередачи, срывают с домов крыши и вообще крушат всё и вся.
Было бы, кстати, ошибкой считать, что кризисные ситуации и связанные с ними ожидания характерны только для наших широт или для благополучно забытого советского времени. Российский писатель Дмитрий Быков рассказывает об эпизоде одной из своих командировок в сытую и благополучную Швейцарию, где он участвовал в международной конференции, посвященной будущему Европы. Его с несколькими другими участниками поселили в недавно реконструированных специально для непродолжительного проживания помещениях рядом с бункером бывшего бомбоубежища. По соседству с этими помещениями по сей день находится склад продовольственных запасов на случай непредвиденных ситуаций (а это не только военные действия, но и стихийные бедствия, и иные природные катаклизмы), где хранятся консервы, разного рода сухие пайки и т.д., и куда их водили на экскурсию. Многие «экспонаты» этой «выставки» находятся здесь с 1960-х – 1970-х годов…
А где мама-то живет?
В тексте пресс-релиза Спасательного департамента по этому поводу говорится: «Чрезвычайные ситуации могут длиться днями и неделями, и, возможно, придется справляться с ними, не выходя из дома, без водоснабжения, электричества и канализации. Подготовка к кризисным ситуациям должна стать элементарной частью обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких».
Но человек, к сожалению, так устроен, что пока ему лично на голову не свалится кирпич (про «трамвай Берлиоза» я уж не говорю), он и не подумает чесаться. Да что там домашние запасы! Сколько ни хожу в последнее время по магазинам и/или иным присутственным местам (а стараюсь делать это как можно реже), за редчайшими, единичными исключениями не вижу, чтобы кто-то пользовался масками или дезинфицирующей жидкостью при входе/выходе. А число заразившихся коронавирусом подбирается к сотне за день: в четверг уже было 81, плюс один летальный исход. Впору выдать каждому вместо масок бейджики «Заразился сам – зарази товарища!». А вы про какие-то там пищевые наборы…
Между прочим, портал rus.postimees.ee еще 9 декабря прошлого, 2019 года сообщал, что «эстонские предприятия совместно с экспертами из областей науки о продуктах питания и защиты населения разработали комплекты еды на случай кризиса, имеющие долгий срок хранения и высокую пищевую ценность». Комментируя эту новость, член правления участвовавшей в разработке комплектов фирмы Tactical Solution OÜ Сверре Пуустусмаа тогда подчеркивал: «Обычным людям трудно выбрать в магазине продукты с долгим сроком хранения, которые были бы питательными и полезными. Кризисные комплекты состоят из 21 порции, и одного набора хватает на неделю».
Срок хранения входящих в комплект продуктов, согласно той информации, составляет до восьми лет, а стоимость комплектов – 145 евро. Помимо еды, в них входят спички, ложка, таблетки для очистки воды и устройство для разведения огня.
Всё это прекрасно. И, действительно, трудно обычному человеку выбрать то, что нужно. К тому же с этой целью надо посетить разные магазины, и не один раз, а в условиях надвигающегося чрезвычайного положения с соответствующими карантинными мероприятиями это станет еще и небезопасно. А оказывается, всё уже продумано, всё укомплектовано…
Но где же взять эти чудесные комплекты? 145 евро – не слишком дорого, уверен, многие согласились бы заплатить, и без лишних хлопот, хотя бы относительно, «обеспечить собственную безопасность и безопасность своих близких».
Но сколько я ни пытался, ни по ссылкам, ни просто, набирая в Google «купить кризисный набор продуктов», так и не смог найти, где это можно сделать. Это как у Ильфа и Петрова: «Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил»…
Все-таки, согласитесь, жареный петух, конечно, блюдо аппетитное, но в условиях «чрезвычайки» вряд ли оно спасет нас и наших близких. К тому же еще и клюется – ну, просто Хичкок какой-то…