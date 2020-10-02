Ждем жареного петуха?

Когда мы были молодыми…

Красиво звучит, правда? Как в песне на стихи Юнны Мориц: «И чушь прекрасную несли»… Так вот: когда мы были молодыми, в нашей среде было принято слегка иронизировать по поводу неистребимой страсти наших родителей «запасаться на зиму». Ну, там, плодами со своих дачных участков или с рынка: вареньями, соленьями и прочими домашними заготовками.

А потом грянул дефицит, в магазинах по прилавкам можно было кататься на скейтбордах (каковых, впрочем, тогда еще и в помине не было), и оказалось, что наши папы, а паче того – мамы, были ох как правы!

А еще потом наши дети, а у кого-то и внуки, иронизировали на эту же тему уже над нами: мол, в магазинах всего полно, зачем корячиться?! Но вот грянул коронавирус, и утратившие генетическую память, но спинным мозгом ощутившие какой-то дискомфорт, молодые люди ринулись делать запасы, почему-то в первую очередь сосредоточившись на туалетной бумаге. Хотя для того, чтобы ею активно пользоваться, нужен какой-никакой начальный повод в виде пищевых продуктов…

Запасайся, если хочешь быть здоров!

Точнее сказать: если хочешь остаться в живых. Между прочим, специалисты Спасательного департамента и в 2019 году, и во все предыдущие годы, когда ни про какой Covid-19 никто еще и слыхом не слыхивал, тоже предупреждали: ребята, делайте запасы!

И дело даже не в войне, про которую почему-то сразу думается после таких призывов. Всё куда прозаичнее и вероятнее. Мы живем в таком климате, где минимум дважды в год, при смене сезонов, на жителей городов и деревень обрушиваются пусть не цунами, но вполне себе приличные штормы и ураганы, которые валят или вырывают с корнем деревья, мачты электропередачи, срывают с домов крыши и вообще крушат всё и вся.

Было бы, кстати, ошибкой считать, что кризисные ситуации и связанные с ними ожидания характерны только для наших широт или для благополучно забытого советского времени. Российский писатель Дмитрий Быков рассказывает об эпизоде одной из своих командировок в сытую и благополучную Швейцарию, где он участвовал в международной конференции, посвященной будущему Европы. Его с несколькими другими участниками поселили в недавно реконструированных специально для непродолжительного проживания помещениях рядом с бункером бывшего бомбоубежища. По соседству с этими помещениями по сей день находится склад продовольственных запасов на случай непредвиденных ситуаций (а это не только военные действия, но и стихийные бедствия, и иные природные катаклизмы), где хранятся консервы, разного рода сухие пайки и т.д., и куда их водили на экскурсию. Многие «экспонаты» этой «выставки» находятся здесь с 1960-х – 1970-х годов…

А где мама-то живет?