Красочный сад серой осенью: как ухаживать за садом и украшать его в темные месяцы года

Можно использовать и готовое осеннее удобрение, соблюдая указанные производителем пропорции. Но с минеральными удобрениями нужно соблюдать осторожность, особенно в том случае, если вы используете доломитовую муку, которую не следует использовать вместе с суперфосфатом. Лина Спуре напоминает - к удобрениям относится старый добрый принцип «меньше - значит лучше». Осенью желательно обходиться без минеральных удобрений.

Когда все ухожено, можно заняться красотой

Пока земля не замерзла, нужно выкопать цветы, которые будут зимовать в помещении - георгины, канны и гладиолусы. Последние теплые дни - лучшее время для посадки весенних цветов - нарциссов, крокусов, ирисов, декоративных луковичных растений (тюльпаны лучше сажать позже, за 2-3 недели до заморозков), а также зимнего лука и чеснока, роз, клубники, черной смородины, крыжовника, кустовой черники, плодовых деревьев.

И, конечно, самое время подумать о том, как будет выглядеть ваш сад, когда отцветет последний цветок бабьего лета. «В нашем климате отлично зимуют многолетние цветы, которые красиво цветут и осенью. Одни из самых популярных - хризантемы. Мелкоцветные хризантемы обычно бывают более ароматными, а крупноцветные - более красивыми. Остается только выбрать красоту, приятную для глаз или для носа, и не забыть замульчировать цветы и слегка прикрыть их на время заморозков. Очень красивы осенние анемоны, которые цветут нежными бело-розовыми цветками. Многолетние астры начинают цвести во второй половине лета и остаются в цвету до начала заморозков. Прекрасно выглядит обычный вереск, сохраняющий свой декоративный вид и зимой - возможно, не такой яркий, но достаточно красивый.

Очень интересная разновидность вереска - эрика, которая выглядит намного роскошнее, но она так хорошо не переносит зиму, и в холодное время ее лучше поместить в теплицу. Очень эффектны также различные декоративные злаковые травы, но их нужно сажать таким образом, чтобы им было где разрастись.

Особенно яркий акцент саду придает красноватый или оранжевый барбарис. И нередко мы забываем, что отличный осенний акцент также создают розы - розы флорибунда, вьющиеся розы, почвопокровные розы, которые цветут даже очень поздней осенью. Только чайно-гибридные розы не подходят для этой цели», - рассказывает Лина Спуре.