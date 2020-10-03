Видео ⟩ Сильнейший разлив нефтепродуктов привел к экологической катастрофе на Камчатке

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа на Камчатке выявлено загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Это привело к массовой гибели морских животных и отравлению людей.
Природоохранная прокуратура РФ начала проверку по факту загрязнения акватории.
По свидетельству очевидцев, вода в районе Халактырского пляжа изменила цвет и стала небезопасной для здоровья людей. Так, в течение нескольких недель при контакте с водой люди испытывали негативные последствия в виде белой пелены, сухости глаз, ухудшения зрения, першения в горле. Врачи фиксируют ожоги роговицы глаза. У многих контактировавших с водой также проявляются такие симптомы, как тошнота, рвота, слабость, высокая температура, что может свидетельствовать об отравлении фенолом. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения пляжа.
Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.
🎥 @lefffu Мой любимый Океан погибает... Осьминожки Дофлейна... А вы знаете, что у них 3 сердца и любят они один раз за всю свою жизнь! Они умные, любопытные и у них есть глаза! Очень жаль, что я пишу о них сейчас, когда каждый день на Тихоокеанское побережье Камчатки выбрасывает десятки трупов этого фантастического создания! А мы не знаем, почему🤷🏻♀️ и как им помочь! Самое ужасное в жизни - это беспомощность. И жители Камчатки уже столкнулись с этим. Кто-то не осознает, кто-то закрывает глаза, кто-то не верит... но, так или иначе, всех это коснется! 😓 @vv_solodov @_svetlana__radionova_ @greenpeace @greenpeaceru
Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что будет произведен отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Результаты будут получены и обнародованы 5 октября. В причинах загрязнения власти будут разбираться совместно с надзорными органами.
По словам Кумарькова, предварительной причиной загрязнения можно назвать сброс льяльных вод (загрязненные нефтепродуктами воды) или нефтепродуктов с проходящих судов.
Побывавшие на Халактырском пляже чиновники Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края сообщили 3 октября, что пляж выглядит чистым.
"Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС. Источник: @minprir_kamchatka #халактырскийпляж #экологиякамчатки
В то же время российский журналист Юрий Дудь опубликовал у себя в Instagram видео, снятое у побережья Камчатки с вертолета.
На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
Природное наследие ЮНЕСКО
Руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков призывает к немедленному реагированию на проблему и предотвращению дальнейшего загрязнения побережья: "Загрязнение акватории вблизи Халактырского пляжа уже привело к гибели морских животных, отравлению людей. Уникальная природа Камчатки, Всемирное природное наследие ЮНЕСКО находится под угрозой. Один из лучших пляжей для серфинга в России, одна из главных туристических достопримечательностей края опасна для жизни и ставит под вопрос развитие туристического потенциала региона. Необходимо как можно быстрее локализовать и предотвратить дальнейшее загрязнение побережья. Выявить источник загрязнения и принять необходимые меры реагирования".
Именно серфингисты, а не правоохранительные органы первыми заметили загрязнение. Екатерина Дыба — географ и администратор школы серфинга — написала об этом в социальных сетях еще неделю назад, сообщив о жалобах серферов на резь в глазах и отравление после контакта с водой. Этими постами она смогла привлечь внимание общественности. Екатерина заметила, что океан приобрёл неестественный цвет и запах и предположила, что загрязнение воды может быть связано с военными учениями, проводившимися на прошлой неделе в районе Камчатки.
В Минобороны РФ опровергли причастность флота к загрязнению Камчатки
"Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота (ТОФ) к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от г. Петропавловск-Камчатский, не соответствует действительности", заявил штаб ТОФ.
В сообщении ведомства подчеркивается, что на полигоне "Радыгино" начиная с июня 2020 года никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было. В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, никаких мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось.
В военном ведомстве сообщили, что "перевозок крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России, в том числе зафрахтованными в интересах Минобороны России для снабжения Тихоокеанского флота в данном районе не осуществлялось". Кроме того, в водах было выявлено содержание фенола, а военные горюче-смазочные материалы с этим веществом не используют.
Минобороны РФ готово помочь в устранении загрязнения при поступлении обращения от администрации Камчатского края.