Видео ⟩ Сильнейший разлив нефтепродуктов привел к экологической катастрофе на Камчатке

Природное наследие ЮНЕСКО

Руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков призывает к немедленному реагированию на проблему и предотвращению дальнейшего загрязнения побережья: "Загрязнение акватории вблизи Халактырского пляжа уже привело к гибели морских животных, отравлению людей. Уникальная природа Камчатки, Всемирное природное наследие ЮНЕСКО находится под угрозой. Один из лучших пляжей для серфинга в России, одна из главных туристических достопримечательностей края опасна для жизни и ставит под вопрос развитие туристического потенциала региона. Необходимо как можно быстрее локализовать и предотвратить дальнейшее загрязнение побережья. Выявить источник загрязнения и принять необходимые меры реагирования".

Именно серфингисты, а не правоохранительные органы первыми заметили загрязнение. Екатерина Дыба — географ и администратор школы серфинга — написала об этом в социальных сетях еще неделю назад, сообщив о жалобах серферов на резь в глазах и отравление после контакта с водой. Этими постами она смогла привлечь внимание общественности. Екатерина заметила, что океан приобрёл неестественный цвет и запах и предположила, что загрязнение воды может быть связано с военными учениями, проводившимися на прошлой неделе в районе Камчатки.

В Минобороны РФ опровергли причастность флота к загрязнению Камчатки

"Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота (ТОФ) к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от г. Петропавловск-Камчатский, не соответствует действительности", заявил штаб ТОФ.

В сообщении ведомства подчеркивается, что на полигоне "Радыгино" начиная с июня 2020 года никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было. В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, никаких мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось.

В военном ведомстве сообщили, что "перевозок крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России, в том числе зафрахтованными в интересах Минобороны России для снабжения Тихоокеанского флота в данном районе не осуществлялось". Кроме того, в водах было выявлено содержание фенола, а военные горюче-смазочные материалы с этим веществом не используют.