Видео ⟩ Майлис Репс обратилась к учителям: благодаря вам образование в Эстонии - одно из лучших в мире

Rus.Postimees публикует полный текст обращения министра:

"Дорогие учителя!

На этой неделе первый день принадлежит вам - это ваш праздник!

Насладитесь этим днем - отдыхайте, порадуйтесь тому, что сегодня перед классом стоит кто-то другой, представьте себя учеником и сделайте какую-нибудь небольшую шалость, насладитесь тем, что сегодня подготовило для вас руководство школы!

Соберитесь с силами, чтобы уже завтра продолжить работу в это сложное из-за влияния коронавируса время.

Сердечно благодарю вас за то, что этой необычной весной вы так отлично справились. Знаю, что для вас это означало дополнительную работу по вечерам и ночам, и наверняка за это время у вас прибавилось седых волос. Но несмотря на это, я уверена, что если будет нужно, вы снова отлично справитесь, и даже лучше, чем раньше!

Наши учителя - умные, творческие и быстро адаптирующиеся профессионалы, которые умеют найти подходящие решения даже в самых неожиданных ситуациях. Именно благодаря вам мы можем с гордостью говорить о том, что образование в Эстонии - одно из лучших в мире, а еще наша страна отличается тем, что у нас обеспечены равные возможности для получения образования.