Пн, 5.10.2020
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  • Майлис Репс обратилась к учителям: благодаря вам образование в Эстонии - одно из лучших в мире

Видео ⟩ Майлис Репс обратилась к учителям: благодаря вам образование в Эстонии - одно из лучших в мире
С Днем учителя!

Майлис Репс.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр образования и науки Майлис Репс пожелала всем учителям замечательного и запоминающегося Дня учителя и выразила им благодарность за их труд: "Сердечно благодарю вас за то, что этой необычной весной вы так отлично справились. Наши учителя - умные, творческие и быстро адаптирующиеся профессионалы, которые умеют найти подходящие решения даже в самых неожиданных ситуациях".

Rus.Postimees публикует полный текст обращения министра:

"Дорогие учителя!

На этой неделе первый день принадлежит вам - это ваш праздник!

Насладитесь этим днем - отдыхайте, порадуйтесь тому, что сегодня перед классом стоит кто-то другой, представьте себя учеником и сделайте какую-нибудь небольшую шалость, насладитесь тем, что сегодня подготовило для вас руководство школы!

Соберитесь с силами, чтобы уже завтра продолжить работу в это сложное из-за влияния коронавируса время.

Сердечно благодарю вас за то, что этой необычной весной вы так отлично справились. Знаю, что для вас это означало дополнительную работу по вечерам и ночам, и наверняка за это время у вас прибавилось седых волос. Но несмотря на это, я уверена, что если будет нужно, вы снова отлично справитесь, и даже лучше, чем раньше!

Наши учителя - умные, творческие и быстро адаптирующиеся профессионалы, которые умеют найти подходящие решения даже в самых неожиданных ситуациях. Именно благодаря вам мы можем с гордостью говорить о том, что образование в Эстонии - одно из лучших в мире, а еще наша страна отличается тем, что у нас обеспечены равные возможности для получения образования.

Спасибо вам, что наши дети находятся под присмотром и учатся - как в обычное, так и в сложное время!"

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