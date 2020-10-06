Власти Кохтла-Ярве готовы платить за идеи по управлению городской инфраструктурой

Пульт для управления городом

Научный парк Tehnopol расположен в Таллинне и имеет представительство в Нарве. Tehnopol включает в себя стартап-инкубатор и оказывает различные услуги для начинающих технологических фирм. Обсуждая создание совместного фонда, представители Tehnopol предложили руководителям Кохтла-Ярве сосредоточиться на тематике “умного города”.

Руководитель Tehnopol Индрек Орав рассказал, что похожий фонд, получивший название Tallinnovation, действует в Таллинне. Его объем - 50 тысяч евро, и первые победители конкурса идей уже получили финансирование.

“Так что, я думаю, такой подход и здесь будет логичным, - сказал Индрек Орава. - Но эти идеи должны быть практически полезны - не просто какие-то фантастические предложения, а идеи, полезные для города и для жителей города”.

Индрек Орав перечислил наиболее перспективные разработки в сфере “умного города”, над которыми идет работа в Эстонии:

сенсоры, которые измеряют комбинацию температуры и влажности дороги, чтобы заранее предупредить водителей и коммунальное предприятие, что дорогу нужно будет почистить;

боксы для парковки самокатов и велосипедов возле железнодорожных станций или автобусных остановок;

умные автобусные остановки, дающие информацию для пассажиров;

сенсоры и приложение для смартфона, которое перед пешеходным переходом предупреждает велосипедиста или пешехода о возможной опасности;

много отдельных разработок для зданий, которые позволяют экономить энергию или координировать работу разных технических систем.

“Конечно, есть смысл разрабатывать какое-то приложение, которое завоюют весь мир и получит миллионы пользователей. Но есть смысл придумывать и такие системы, от которых мы здесь в Эстонии получаем пользу”, - заметил Индрек Орав.

Городские власти смотрят на “умный город” также с другой стороны - как на новый способ централизованного управления:

“Смарт-сити предполагает управление городом централизованно с помощью диги-систем”, - в частности, сказала после подписания договора мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Рийна Иванова, председатель горсобрания Кохтла-Ярве и председатель совета Фонда промпарков Ида-Вирумаа сказала, что власти хотели бы объединить уже имеющиеся в городе технологические элементы в единую систему. Такими элементами она назвала, например, энергосберегающее уличное освещение, систему проездных карточек для автобусов, которую дополняет мобильное приложение, счетчики электричества, газа и тепла на городских трубопроводах.

“Не хватает, в моем понимании, единого коммуникационного центра, который бы собирал и обрабатывал не только технические данные каких-либо учреждений, но еще бы анализировал человеческий потенциал с его идеями”, - рассуждает Рийна Иванова.

Кохтла-Ярве приглашает других участников

Объем фонда - 20 тысяч евро. Рийна Иванова отметила, что созданный фонд будет поддерживать проекты, которые будут реализовываться на территории Кохтла-Ярве. В то же время, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко рассчитывает, что позже к совместному фонду города Кохтла-Ярве и научного парка Tehnopol присоединяться и другие города и волости Ида-Вирумаа: