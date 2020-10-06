Власти Кохтла-Ярве готовы платить за идеи по управлению городской инфраструктурой

Городское управление Кохтла-Ярве и таллиннский научный парк Tehnopol подписали в понедельник договор о создании совместного фонда для финансирования проектов “умного города”. Жюри Кохтла-Ярвеского инновационного фонда будет отбирать технические идеи, которые помогут осовременить управление городской инфраструктурой - от освещения до пешеходных переходов. Мэр Людмила Янченко рассказала, что город внес в фонд небольшую сумму, но надеется, что к фонду присоединятся и другие города уезда.
Пульт для управления городом
Научный парк Tehnopol расположен в Таллинне и имеет представительство в Нарве. Tehnopol включает в себя стартап-инкубатор и оказывает различные услуги для начинающих технологических фирм. Обсуждая создание совместного фонда, представители Tehnopol предложили руководителям Кохтла-Ярве сосредоточиться на тематике “умного города”.
Руководитель Tehnopol Индрек Орав рассказал, что похожий фонд, получивший название Tallinnovation, действует в Таллинне. Его объем - 50 тысяч евро, и первые победители конкурса идей уже получили финансирование.
“Так что, я думаю, такой подход и здесь будет логичным, - сказал Индрек Орава. - Но эти идеи должны быть практически полезны - не просто какие-то фантастические предложения, а идеи, полезные для города и для жителей города”.
Индрек Орав перечислил наиболее перспективные разработки в сфере “умного города”, над которыми идет работа в Эстонии:
- сенсоры, которые измеряют комбинацию температуры и влажности дороги, чтобы заранее предупредить водителей и коммунальное предприятие, что дорогу нужно будет почистить;
- боксы для парковки самокатов и велосипедов возле железнодорожных станций или автобусных остановок;
- умные автобусные остановки, дающие информацию для пассажиров;
- сенсоры и приложение для смартфона, которое перед пешеходным переходом предупреждает велосипедиста или пешехода о возможной опасности;
- много отдельных разработок для зданий, которые позволяют экономить энергию или координировать работу разных технических систем.
“Конечно, есть смысл разрабатывать какое-то приложение, которое завоюют весь мир и получит миллионы пользователей. Но есть смысл придумывать и такие системы, от которых мы здесь в Эстонии получаем пользу”, - заметил Индрек Орав.
Городские власти смотрят на “умный город” также с другой стороны - как на новый способ централизованного управления:
“Смарт-сити предполагает управление городом централизованно с помощью диги-систем”, - в частности, сказала после подписания договора мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.
Рийна Иванова, председатель горсобрания Кохтла-Ярве и председатель совета Фонда промпарков Ида-Вирумаа сказала, что власти хотели бы объединить уже имеющиеся в городе технологические элементы в единую систему. Такими элементами она назвала, например, энергосберегающее уличное освещение, систему проездных карточек для автобусов, которую дополняет мобильное приложение, счетчики электричества, газа и тепла на городских трубопроводах.
“Не хватает, в моем понимании, единого коммуникационного центра, который бы собирал и обрабатывал не только технические данные каких-либо учреждений, но еще бы анализировал человеческий потенциал с его идеями”, - рассуждает Рийна Иванова.
Кохтла-Ярве приглашает других участников
Объем фонда - 20 тысяч евро. Рийна Иванова отметила, что созданный фонд будет поддерживать проекты, которые будут реализовываться на территории Кохтла-Ярве. В то же время, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко рассчитывает, что позже к совместному фонду города Кохтла-Ярве и научного парка Tehnopol присоединяться и другие города и волости Ида-Вирумаа:
“20 тысяч - это как раз та сумма, которую в этот фонд будет вкладывать город, - сказала мэр Кохтла-Ярве. - Но, я думаю, и другие учреждения, организации, самоуправления тоже будут активно участвовать. Понятно, что двадцатью тысячами ничего не будет решено, поскольку, чтобы начать какую-то предпринимательскую деятельность, какие-то проекты, обязательно нужен стартовый капитал. Но, мне кажется, что очень многие в нашем городе заинтересованы в том, чтобы у нас активно развивалось предпринимательство, чтобы появились какие-то инновационные проекты. И, мне кажется, мы не будем единственными, кто будет в этом участвовать. Но сегодня мы первые из самоуправлений Ида-Вирумаа, кто участвует в этом фонде”.
Мэр Кохтла-Ярве отмечает, что инновационные проекты особенно нужны в свете объявленного “справедливого перехода” на другие источники энергии.
“Задача городской власти - дать толчок человеку думающему, человеку, желающему что-то реализовать, - сказала Рийна Иванова. - Дело в том, что мы являемся не самым богатым регионом. Но у нас есть, например, технический колледж. Я абсолютно уверена, что там есть ребята, у которых роятся идеи в голове, но найти практическое применение в жизни бывает часто сложно. Поэтому такому башковитому, образованному, думающему на перспективу человеку как раз и нужна поддержка города”.
Индрек Орав рассказал, что создатели фонда вместе сформируют жюри, которое будет оценивать поступающие идеи - в него войдут и городские чиновники, и представители научного городка Tehnopol.
“Финансирование будет на конкурсной основе, - сказала Людмила Янченко. - Те проекты, которые окажутся наиболее жизнеспособными и необходимыми, получат поддержку. Мне кажется, это должны быть проекты, которые внесут что-то совершенно новое”.
Идеи можно будет представить с помощью сайта Кохтла-Ярвеского инновационного фонда, который пока еще разрабатывается. Tehnopol также планирует проводить инфодни для тех, кто хочет представить в фонд свой проект.
Инновации помогают региону или осложняют ему жизнь?
После подписания договора в доме культуры Кохтла-Ярве успешные предприниматели и представители инвестирующих в стартапы фондов обсудили, почему в Ида-Вирумаа почти не создается стартапов, и как инновации могут помочь региону.
Ситуация здесь неоднозначная: предприятия должны внедрять инновации, чтобы сохранить конкурентоспособность и не закрыться, но новшества зачастую приводят к тому, что машины заменяют работников и превращают их в безработных. Но никто из участников с такой постановкой вопроса не согласился. Алексей Колесников, исполнительный директор платформы для заказа такси Bolt в Эстонии, привел в пример свою фирму, которая, наоборот, дала работу большему количеству водителей.
Руководитель Промпарков Ида-Вирумаа Теэт Куусмик видит решение проблемы просто в создании всё большего количества новых предприятий. Он считает, что на Северо-Востоке инновационные предприятия будут появляться именно для обслуживания промышленности. Владелец компании Saros Est Владислав Боборенко также отметил, что инновационные решения появляются не только в ИТ-сфере, как принято считать. Его компания производит в Нарве нестандартное осветительное оборудование для объектов в разных странах мира.
Лев Долгачев, член правления Сети бизнес-ангелов Эстонии, назвал неправильной саму идею выделять для предпринимателей Ида-Вирумаа как отдельный регион. По мнению Долгачева, успешные предприятия думают о том, как завоевать мировой рынок, а не о том, какая сложная ситуация в их регионе.