Ср, 7.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
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Уникально! ⟩ В тихом дворике Старого города ждет покупателя отремонтированная квартира

Korter Tallinna vanalinnas.

ФОТО: KV.EE

Среди огромного количества объявлений о продаже квартир встречаются настоящие жемчужины, отличающиеся от стандартных предложений и своим состоянием, и, что чаще, своим местоположением. О такой квартире в Старом городе рассказывает Kodustiil. 

Эта квартира площадью 51,3 квадратных метра находится на втором этаже трехэтажного дома в тихом дворике Старого города, на улице Пикк. 

Квартира в Старом городе.

ФОТО: KV.EE

Цена квартиры также включает большую открытую террасу, которая постоянно освещена солнцем. Последний ремонт в уникальной квартире проводился в 2012 году. В ходе ремонта восстановлены стены из известняка, потолки из натурального дерева и многое другое.

Квартира в Старом городе.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, спальни с гардеробной и ванной.

Уютный внутренний дворик.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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