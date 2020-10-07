Уникально! ⟩ В тихом дворике Старого города ждет покупателя отремонтированная квартира

Среди огромного количества объявлений о продаже квартир встречаются настоящие жемчужины, отличающиеся от стандартных предложений и своим состоянием, и, что чаще, своим местоположением. О такой квартире в Старом городе рассказывает Kodustiil.
Эта квартира площадью 51,3 квадратных метра находится на втором этаже трехэтажного дома в тихом дворике Старого города, на улице Пикк.
Цена квартиры также включает большую открытую террасу, которая постоянно освещена солнцем. Последний ремонт в уникальной квартире проводился в 2012 году. В ходе ремонта восстановлены стены из известняка, потолки из натурального дерева и многое другое.
Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, спальни с гардеробной и ванной.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.