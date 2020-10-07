Уникально! ⟩ В тихом дворике Старого города ждет покупателя отремонтированная квартира

Эта квартира площадью 51,3 квадратных метра находится на втором этаже трехэтажного дома в тихом дворике Старого города, на улице Пикк.

Квартира в Старом городе. ФОТО: KV.EE

Цена квартиры также включает большую открытую террасу, которая постоянно освещена солнцем. Последний ремонт в уникальной квартире проводился в 2012 году. В ходе ремонта восстановлены стены из известняка, потолки из натурального дерева и многое другое.

Квартира в Старом городе. ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, спальни с гардеробной и ванной.

Уютный внутренний дворик. ФОТО: KV.EE