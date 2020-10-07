Юноша, бивший стекла и размахивавший ножом, задержан

Напомним, что в ночь на среду в Вильянди полиция получила два сообщения о неадекватном поведении юноши, который после того, как разбил дверное стекло в многоэтажном доме и напал на незнакомого человека в производственном здании, ушел в неизвестном направлении и пропал. Полиция сразу же приступила к его поискам и попросила помощи общественности в установлении местонахождения 19-летнего Роланда.

«События в Вильянди стали развиваться вчера около 23:00, когда полиция получила сообщение, что на улице Мальми пьяный мужчина разбил дверное стекло в подъезде многоэтажного дома и сбежал. Затем последовало второе сообщение с улицы Вабрику, что этот же человек проник в производственное здание, где размахивал ножом. Работник фирмы попытался противостоять ему и получил легкие травмы. До того, как сотрудники предприятия успели сообщить о произошедшем в полицию, юноша скрылся в неизвестном направлении», - описал глава Вильяндиского полицейского участка Маргус Сассь.

Он добавил, что в ходе инцидента 19-летний юноша сам пострадал и, исходя из состояния здоровья, ему может угрожать опасность. К настоящему моменту известно, что Роланд найден и задержан.