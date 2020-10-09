График ⟩ От средств правительственного резерва на борьбу с COVID-19 осталась всего четверть

На сегодняшний день в резерве на борьбу с COVID-19 в качестве буфера имеется 18 млн евро.

Когда разразился кризис, обусловленный коронавирусом, был создан крупнейший правительственный резерв за всю историю Эстонской Республики в размере 359,9 млн евро, сравнимый с общим объемом государственного бюджета на 1994 год, сообщил госконтроль.

Рекордный резерв был создан дополнительным бюджетом, утвержденным Рийгикогу, когда к уже имеющемуся резерву правительства было добавлено еще 150 млн евро с неопределенным целевым назначением и 79,7 млн евро с целевым назначением на борьбу с заболеванием COVID-19.

По оценке госконтроля, при принятии дальнейших решений и использовании резерва на борьбу с COVID-19 следовало бы избегать затрат, не связанных с решением проблем, вызванных коронавирусом. В дальнейшем госконтроль планирует постоянно обновлять информацию об использовании резерва на борьбу с COVID-19 и следить за тем, чтобы совершаемые из него расходы были законными и целесообразными.