График ⟩ От средств правительственного резерва на борьбу с COVID-19 осталась всего четверть

Из целевого резерва на покрытие расходов по борьбе с COVID-19 в размере около 80 млн евро, входящего в резерв правительства республики, к настоящему времени осталось лишь около четверти, констатировал государственный контроль.
На сегодняшний день в резерве на борьбу с COVID-19 в качестве буфера имеется 18 млн евро.
Когда разразился кризис, обусловленный коронавирусом, был создан крупнейший правительственный резерв за всю историю Эстонской Республики в размере 359,9 млн евро, сравнимый с общим объемом государственного бюджета на 1994 год, сообщил госконтроль.
Рекордный резерв был создан дополнительным бюджетом, утвержденным Рийгикогу, когда к уже имеющемуся резерву правительства было добавлено еще 150 млн евро с неопределенным целевым назначением и 79,7 млн евро с целевым назначением на борьбу с заболеванием COVID-19.
По оценке госконтроля, при принятии дальнейших решений и использовании резерва на борьбу с COVID-19 следовало бы избегать затрат, не связанных с решением проблем, вызванных коронавирусом. В дальнейшем госконтроль планирует постоянно обновлять информацию об использовании резерва на борьбу с COVID-19 и следить за тем, чтобы совершаемые из него расходы были законными и целесообразными.
Госконтроль считает, что точно так же, как и в случае всего госбюджета, у общественности должна иметься актуальная и понятная информация о резерве правительства республики и о том, на что истрачены деньги. В рамках аудита консолидированного отчета государства за 2020 хозяйственный год госконтроль также выборочно рассмотрит организацию закупок, заключение договоров, получение товаров и их соответствие договорам, чтобы выяснить, действительно ли купленный товар прибыл на место.