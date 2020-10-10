Нарушил правила самоизоляции: из-за зараженного работника закрылось кафе, посетители должны следить за своим здоровьем

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе зараженный прибыл из Франции и сдал в аэропорту пробу, которая оказалась отрицательной. Далее он должен был находиться дома в полуизоляции и не должен был выходить на работу.

Согласно распоряжению правительства, после прибытия из страны, входящей в список риска, и до результатов второго теста место жительства могут покидать только те работники, которые по решению работодателя выполняют безотлагательные обязанности или пребывание на работе которых неизбежно необходимо. При этом работодатель должен оценить возможный риск заболевания коллектива, если человека допустят к работе, и принять все меры для минимизации любых контактов с другими людьми.

По словам советника по прессе Департамента здоровья Эйке Кингсепп, в данном случае эти правила были нарушены.

Согласно объяснениям директора кафе Fellin Маарьи Зеленски, человек вышел на работу, поскольку сданный в аэропорту тест был отрицательным и у него не было никаких симптомов заболевания. На этой неделе прибывший из-за границы работник должен был сдать вторую пробу, поскольку это обязательно сделать через семь дней. Проба оказалась положительной.

Всех работников в пятницу отправили на тестирование, вероятно, что кафе будет открыто вновь в лучшем случае 22 октября, поскольку теперь все работники должны две недели находиться в самоизоляции. Клиенты Fellin, которые посещали кафе со вторника по четверг, должны будут следить за своим здоровьем.