Фото ⟩ Пустующее здание знаменитой эстонской лыжной фабрики пошло под снос

По словам административного директора Nordic Fibreboard Энеля Якке, решение о сносе здания было принято в основном из-за того, что оно долгое время пустовало.

«Из-за погодных условий окна уже начали биться», - пояснил Якке, добавив, что это представляет опасность для рабочих, которые ежедневно проходят мимо дома.

«Поэтому было принято решение снести здание до зимы, когда начнутся сильные штормы и дожди».

Ничего нового вместо старого здания на данный момент не планируется. «Мы считаем, что городской пейзаж Пярну будет выглядеть намного лучше, если такие трехэтажные дома будут ликвидированы», - добавил Якке.

Räämal asunud endise suusavabriku lammutustööd. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Производство лыж началось в Пярну перед Второй мировой войной, в 1939 году на лыжной фабрике Lennuk, но продукция того времени не сохранилась. Лыжная фабрика, которая в 1968 году стала называться Viisnurk, была известна как внедряющая инновации, например, она начала производить детские лыжи.