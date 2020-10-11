Вс, 11.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • Эстония
  • Пустующее здание знаменитой эстонской лыжной фабрики пошло под снос

Фото ⟩ Пустующее здание знаменитой эстонской лыжной фабрики пошло под снос

Tühjalt seisnud endise Viisnurga suusavabriku hoone lammutatakse.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

В Пярну прохожие могли заметить, что рабочие на улице Ряама сносят дом из красного кирпича, в котором когда-то находилась лыжная фабрика, пишет Pärnu Postimees.

По словам административного директора Nordic Fibreboard Энеля Якке, решение о сносе здания было принято в основном из-за того, что оно долгое время пустовало.

«Из-за погодных условий окна уже начали биться», - пояснил Якке, добавив, что это представляет опасность для рабочих, которые ежедневно проходят мимо дома. 

«Поэтому было принято решение снести здание до зимы, когда начнутся сильные штормы и дожди».

Ничего нового вместо старого здания на данный момент не планируется. «Мы считаем, что городской пейзаж Пярну будет выглядеть намного лучше, если такие трехэтажные дома будут ликвидированы», - добавил Якке.

Räämal asunud endise suusavabriku lammutustööd.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Производство лыж началось в Пярну перед Второй мировой войной, в 1939 году на лыжной фабрике Lennuk, но продукция того времени не сохранилась. Лыжная фабрика, которая в 1968 году стала называться Viisnurk, была известна как внедряющая инновации, например, она начала производить детские лыжи.

Еще в 2000 году лыжная фабрика производила более 300 000 пар лыж и была одним из крупнейших производителей лыж в мире. Убытки, которые росли в последующие годы, вынудили фабрику прекратить производство лыж в Пярну в 2004 году.

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