Идея создания общих правил путешествий по ЕС в Эстонии воспринята с настороженностью

На прошлой неделе руководство нескольких авиационных организаций разослало как странам-членам, так и Европейской комиссии предложение ввести в ЕС общий протокол путешествий, который заменил бы необходимость соблюдения карантина в стране назначения предварительным тестированием в аэропорту отправки. На данный момент кажется, что идея не пришлась по душе ни бюро путешествий, ни медицинским экспертам, пишет Postimees.
Предложение преследует цель разрешить летать только тем, чей анализ на коронавирус оказался отрицательным. По неуточненным данным, советуют ввести также общую оценку рисков и цветовое кодирование пунктов назначения, при котором отдельным регионам будут присвоены зеленый, оранжевый, красный или серый цвета. В двух последних категориях можно было бы требовать сдачи анализа, причем тест можно было бы делать непосредственно перед отлетом, но до входа в терминал.
По словам исполняющей обязанности генерального директора эстонского Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, такой метод не даст стопроцентной уверенности, что больной человек не попадет в самолет: «Во время полета и сразу после него носитель вируса может стать положительным. Но я думаю, что такое распоряжение поможет снизить риски того, что разносчики вируса будут путешествовать из страны в страну».
Если такое правило или возможность будут созданы, по словам Хярма, все равно придется следить за своим здоровьем сразу после тестирования и исключать ненужные контакты в барах, ресторанах и местах большого скопления народа: «У сотрудников Департамента здоровья есть опыт неоднократного общения с людьми, которые после первого анализа, сданного после поездки, являлись отрицательными, но ко времени второго анализа – через семь дней – являлись уже положительными». Таким образом, с точки зрения Департамента здоровья, самым конкретным способом борьбы с распространением вируса является исключение близких контактов.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) объяснил, что такие решения все же должны принимать врачи: «Достаточным ли является такое решение, чтобы иметь полную уверенность? Я, как министр экономики, не могу давать медицинских оценок». Аас напомнил, что сейчас в Эстонии действует правило двух тестов: те, кто не хочет сидеть в изоляции 14 дней, могут сдать один анализ сразу по прибытии из другой страны, и через семь дней пройти повторное тестирование. Основанием определенно является то, что оба результата должны быть отрицательными, а между сдачей тестов нельзя выходить из дома. «В принципе, если есть какие-то новые решения, которые помогут больше открыть страны, и они являются медицински безопасными и обеспечивают безопасность, то, конечно, о них можно подумать», - считает Аас.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») согласен с Таави Аасом, что систему должны оценивать эксперты. По его словам, в данном случае важно, чтобы тесты всех стран признавались странами-членами, только тогда систему можно было бы применить: «Заменит ли один анализ нашу систему? По оценке наших экспертов, нужны все же два теста. Вопрос в том, должен ли первый анализ быть сдан у нас в стране?»
«Путешествия в последнее время стали козлом отпущения, которого просто обвинить в распространении вируса. Действительность же противоположна», - говорит член правления Estravel AS Айво Такис. По его словам, сентябрьские результаты тестирования в Эстонии доказывают, что вероятность заразиться во время поездки в три раза меньше, чем при нахождении дома.
Введение обязательного тестирования до поездки Такис не поддерживает, поскольку это поставит путешественников в еще более неудобную ситуацию: «Почему кто-то вообще должен покупать билет на самолет или планировать поездку, если только непосредственно перед вылетом узнает, пустят его в самолет или нет, вне зависимости от результата анализа». Он уточнил, что результаты экспресс-тестирования запросто могут оказаться ложно-негативными.
«Я считаю, что речь идет об ограничении основного права и свободы гражданина Европейского союза и демонизации путешествий», - говорит Такис. Вместо того чтобы лучше защищать внутри страны людей, входящих в группы риска, по его словам, хотят ограничить право не входящих в группы риска людей на свободу передвижения.
«Я понимаю, что для политиков это лучшее из двух плохих вариантов. Но такой подход не является честным по отношению к пассажирам и предприятиям сектора путешествий и транспорта», - объяснил Такис.
Go Travel всячески приветствует, чтобы внутри союза произошло обобщение требований и в каждой стране начали действовать одни и те же условия. «Мы давно этого ждем. Крайне трудно лавировать между специфическими требованиями каждой страны, выискивая и собирая информацию, которая в любой момент может измениться без предупреждения», - сказал руководитель по партнерскому сотрудничеству Go Travel Аге Пыдер.
Пыдер считает, что само по себе тестирование может стать одной из новых возможных нормальностей при путешествиях: «Но сдача анализа перед полетом является решением в том случае, если результат появится в считанные минуты и его цена будет варьироваться в пределах 10-20 евро. Сейчас тестирование стоит около 80 евро». Пыдер привел в пример, что если собирается ехать семья из четырех человек, тестирование становится существенной частью бюджета поездки.
«Стоит также подумать о возможности, чтобы каждая страна могла взять на себя оплату тестирования своих граждан», - отметил он. Но при этом предложении, напомнил Пыдер, туристы должны учитывать ситуацию, что результат может оказаться положительным: «В таком случае от поездки нужно отказаться, и это должно покрываться страховкой, чтобы путешественник был защищен финансово».
Руководитель научного совета при правительстве Ирья Лутсар: наличие одного отрицательного теста еще не исключает заражения
Ирья Лутсар сказала Postimees, что один отрицательный тест не исключает заражения: «Особенно, если человек заразился в аэропорту, в самолете или непосредственно перед поднятием на борт. Сейчас, когда мир еще очень чувствительно относится к повышению числа зараженных, я не представляю, чтобы один текст при въезде в страну мог бы исключить потребность нахождения в карантине». Она добавила, что в курсе, что некоторые страны так делают.
По ее словам, в отдаленной перспективе могут быть несколько сценариев:
- Европа будет рассматриваться как единое целое, и в странах-членах тестирования требовать не будут: «Но я все же сомневаюсь, что такой сценарий реален. Сейчас это не подходит и нам, мы является страной ЕС с одним из самых низких показателей заражаемости, но обсудить такую возможность стоит».
- Появится вакцина, и проблема частично будет решена, поскольку зараженных станет меньше.
«Сейчас мне все же кажется самым реальным, что нужно сдавать два анализа и в карантине должны оставаться те люди, которые приезжают из стран, где показатели заражаемости выше, чем в Эстонии, - отметила Лутсар. – Также нужно еще посмотреть, сколько делается тестов, и насколько велик показатель положительных результатов». Она добавила, что можно было бы рассматривать по отдельности и регионы стран, поскольку речь идет о локальном распространении вируса.