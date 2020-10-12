Идея создания общих правил путешествий по ЕС в Эстонии воспринята с настороженностью

Введение обязательного тестирования до поездки Такис не поддерживает, поскольку это поставит путешественников в еще более неудобную ситуацию: «Почему кто-то вообще должен покупать билет на самолет или планировать поездку, если только непосредственно перед вылетом узнает, пустят его в самолет или нет, вне зависимости от результата анализа». Он уточнил, что результаты экспресс-тестирования запросто могут оказаться ложно-негативными.

«Я считаю, что речь идет об ограничении основного права и свободы гражданина Европейского союза и демонизации путешествий», - говорит Такис. Вместо того чтобы лучше защищать внутри страны людей, входящих в группы риска, по его словам, хотят ограничить право не входящих в группы риска людей на свободу передвижения.

«Я понимаю, что для политиков это лучшее из двух плохих вариантов. Но такой подход не является честным по отношению к пассажирам и предприятиям сектора путешествий и транспорта», - объяснил Такис.

Go Travel всячески приветствует, чтобы внутри союза произошло обобщение требований и в каждой стране начали действовать одни и те же условия. «Мы давно этого ждем. Крайне трудно лавировать между специфическими требованиями каждой страны, выискивая и собирая информацию, которая в любой момент может измениться без предупреждения», - сказал руководитель по партнерскому сотрудничеству Go Travel Аге Пыдер.

Пыдер считает, что само по себе тестирование может стать одной из новых возможных нормальностей при путешествиях: «Но сдача анализа перед полетом является решением в том случае, если результат появится в считанные минуты и его цена будет варьироваться в пределах 10-20 евро. Сейчас тестирование стоит около 80 евро». Пыдер привел в пример, что если собирается ехать семья из четырех человек, тестирование становится существенной частью бюджета поездки.

«Стоит также подумать о возможности, чтобы каждая страна могла взять на себя оплату тестирования своих граждан», - отметил он. Но при этом предложении, напомнил Пыдер, туристы должны учитывать ситуацию, что результат может оказаться положительным: «В таком случае от поездки нужно отказаться, и это должно покрываться страховкой, чтобы путешественник был защищен финансово».

Руководитель научного совета при правительстве Ирья Лутсар: наличие одного отрицательного теста еще не исключает заражения

Руководитель научной палаты Ирья Лутсар. ФОТО: Margus Ansu

Ирья Лутсар сказала Postimees, что один отрицательный тест не исключает заражения: «Особенно, если человек заразился в аэропорту, в самолете или непосредственно перед поднятием на борт. Сейчас, когда мир еще очень чувствительно относится к повышению числа зараженных, я не представляю, чтобы один текст при въезде в страну мог бы исключить потребность нахождения в карантине». Она добавила, что в курсе, что некоторые страны так делают.

По ее словам, в отдаленной перспективе могут быть несколько сценариев:

Европа будет рассматриваться как единое целое, и в странах-членах тестирования требовать не будут: «Но я все же сомневаюсь, что такой сценарий реален. Сейчас это не подходит и нам, мы является страной ЕС с одним из самых низких показателей заражаемости, но обсудить такую возможность стоит». Появится вакцина, и проблема частично будет решена, поскольку зараженных станет меньше.

«Сейчас мне все же кажется самым реальным, что нужно сдавать два анализа и в карантине должны оставаться те люди, которые приезжают из стран, где показатели заражаемости выше, чем в Эстонии, - отметила Лутсар. – Также нужно еще посмотреть, сколько делается тестов, и насколько велик показатель положительных результатов». Она добавила, что можно было бы рассматривать по отдельности и регионы стран, поскольку речь идет о локальном распространении вируса.