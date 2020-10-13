Правительство Эстонии не сократило срок самоизоляции

Ученый совет, Департамент здоровья и Министерство социальных дел высказали правительству мнение, что было бы разумно сократить срок самоизоляции с 14 до 10 дней как прибывшим из-за границы, так и близко контактировавшим с инфицированными.
Правительство не подержало предложение, сочтя, что надо пересмотреть систему тестирования и обеспечить, чтобы близкие люди не контактировали с заболевшим, передает Rus.ERR.
«Дебаты о том, должны ли мы проводить тесты в середине или в конце периода самоизоляции, еще не закончены», - сказал министр социальных дел Танель Кийк, отметив, что прибывших из-за границы тестируют в портах и аэропортах, а это позволяет им в случае отрицательного результата сразу вернуться на работу, куда сложнее ситуация с близкими контактами, которых очень много, начиная от членов семьи и заканчивая коллегами.
«Ни Департамент здоровья, ни ученый совет не считают правильным сокращать срок самоизоляции близко контактировавших людей без проведения теста, потому что в таком случае остаточный риск будет слишком велик», - сказал Кийк, подчеркнув, что если Эстония пойдет на сокращение срока самоизоляции, то вопрос заключается в том, проводить ли тест на коронавирус в последний, десятый, день или сделать тест в середине периода самоизоляции.