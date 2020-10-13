Правительство Эстонии не сократило срок самоизоляции

Правительство не подержало предложение, сочтя, что надо пересмотреть систему тестирования и обеспечить, чтобы близкие люди не контактировали с заболевшим, передает Rus.ERR.

«Дебаты о том, должны ли мы проводить тесты в середине или в конце периода самоизоляции, еще не закончены», - сказал министр социальных дел Танель Кийк, отметив, что прибывших из-за границы тестируют в портах и аэропортах, а это позволяет им в случае отрицательного результата сразу вернуться на работу, куда сложнее ситуация с близкими контактами, которых очень много, начиная от членов семьи и заканчивая коллегами.