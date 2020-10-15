От приезжающих из Литвы и Латвии не будут требовать самоизоляции при одном условии

Об этом .

"Правительство приняло сегодня принципиальное решение: со следующей недели мы не будем требовать карантина от лиц, приезжающих из Латвии и Литвы, а будем лишь требовать, чтобы они сделали один тест на коронавирус в течение 48 часов до приезда в Эстонию, и если он отрицательный, то добро пожаловать в Эстонию", - сказал Рейнсалу.

Министр социальных дел Танел Кийк уточнил, что жители Эстонии после посещения Латвии или Литвы могут сдать тест на коронавирус, и в случае негативного результата на них не будет распространяться обязанность самоизоляции.

Правительство также намерено ввести исключения из действующих ограничений для приезжих из Латвии, Литвы и Финляндии, разрешив въезд без самоизоляции людям, которые отвечают определенным критериям.

Согласно готовящемуся постановлению, если кумулятивная среднесуточная заболеваемость в Латвии, Литве или Финляндии превысит 50 случаев на 100 000 жителей за две недели, то в Эстонию из этих стран можно будет въезжать без самоизоляции для работы, учебы, посещения врача, по неотложным семейным обстоятельства или транзита (при условии, что у человека нет симптомов вирусного заболевания).