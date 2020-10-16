Эстония рассчитывает на восстановление свободного передвижения между странами Балтии и Финляндией

При этом продолжает оставаться в силе рекомендация путешествовать только в случае крайней необходимости, что особенно актуально в связи с начинающимися каникулами.

«Решением правительства мы хотим со стороны Эстонии обеспечить возможность сохранить в регионе крайне необходимую повседневную жизнь и совершать неизбежные поездки. Весной тесное сотрудничество стран Балтии очень хорошо себя оправдало, и мы хотим и теперь унифицировать региональный подход, что поможет нашим странам и их жителям легче пережить пандемию», - сказал премьер-министр Танель Кийк. «Ясно, что поездки за границу в туристических целях сейчас лучше отложить. Вместе с тем, наши страны и народы так тесно связаны между собой экономически, что необходимо создать рамки для того, чтобы эти важные связи не разрывались», - пояснил он.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу добавил, что в нынешней ситуации очень важно оживить региональное сотрудничество. «Сегодня в каждой Балтийской стране и в Финляндии действует своя модель того, как страны устанавливают взаимные карантинные требования. Поэтому жизнь в регионе дробится, а в интересах Эстонии, чтобы наше сотрудничество возобновилось, - сказал он. – Эстония хочет быть флагманом этого процесса и ввести региональное исключение, которое поможет не прерывать повседневные межчеловеческие контакты между нашими странами».

Согласно вчерашнему решению правительства, в ситуациях, когда показатель заражения в соседних странах выше, чем эстонский, помноженный на 1,1, или выше 50, можно будет без самоизоляции въезжать в Эстонию из Латвии, Литвы или Финляндии в случае, если человек за 48 часов до приезда в Эстонию сделал тест на коронавирус, который оказался негативным. При этом нужно, чтобы в течение последних двух недель человек не выезжал на пределы стран Балтии и Финляндии.

Жители Эстонии после поездки в Латвию, Литву или Финляндию могут сделать тест и по возвращении на родину. Негативный результат теста позволяет вернуться к нормальной жизни. До получения результата теста необходимо оставаться в самоизоляции.

В силе остается также исключение, в соответствии с которым по приезде из Латвии, Литвы и Финляндии человеку без симптомов заболевания не нужно придерживаться самоизоляции или делать тест в пяти случаях: если он приехал в Эстонию на работу, учебу, для посещения медицинского учреждения, по срочным семейным обстоятельствам или с целью транзита.

Новое правило начнет действовать с понедельника, 19 октября.