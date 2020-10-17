Сб, 17.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • В обычной мустамяэской пятиэтажке продается квартира с удивительным интерьером

Фото ⟩ В обычной мустамяэской пятиэтажке продается квартира с удивительным интерьером

Kahetoaline Mustamäe korter.

ФОТО: City24

Интерьер этой необычной квартиры напоминает жилище аристократов позапрошлого века, пишет Kodustiil. 

Эта двухкомнатная квартира расположена на первом этаже пятиэтажного панельного дома на улице Таммсааре в Мустамяэ. За квартиру с необычным для подобных домов ремонтом хотят получить 84 000 евро.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ.

ФОТО: City24

В только что реновированной квартире площадью 43,6 м2 находятся гостиная, спальня, кухня, ванная комната с туалетом и гардеробная. В ходе ремонта в квартире положен пол из влагостойкого и устойчивого к истиранию ламината. В спальне сделана дополнительная звукоизоляция. 

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ.

ФОТО: City24

В доме действует активное квартирное товарищество, под руководством которого поменяна крыша дома, утеплен и оштукатурен фасад, установлены вентиляционные клапаны. В 2016 году также обновили систему отопления и трубы. 

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ.

ФОТО: City24

К сожалению, в объявлении не уточняется, какая мебель входит в цену, а какая останется в квартире по договоренности с собственником. С текстом объявления и остальными, не менее привлекательными фотографиями можно ознакомиться на портале недвижимости City24

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