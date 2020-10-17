Фото ⟩ В обычной мустамяэской пятиэтажке продается квартира с удивительным интерьером

Эта двухкомнатная квартира расположена на первом этаже пятиэтажного панельного дома на улице Таммсааре в Мустамяэ. За квартиру с необычным для подобных домов ремонтом хотят получить 84 000 евро.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: City24

В только что реновированной квартире площадью 43,6 м2 находятся гостиная, спальня, кухня, ванная комната с туалетом и гардеробная. В ходе ремонта в квартире положен пол из влагостойкого и устойчивого к истиранию ламината. В спальне сделана дополнительная звукоизоляция.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: City24

В доме действует активное квартирное товарищество, под руководством которого поменяна крыша дома, утеплен и оштукатурен фасад, установлены вентиляционные клапаны. В 2016 году также обновили систему отопления и трубы.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: City24