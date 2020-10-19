С 19 октября въезд в Эстонию без ограничений возможен лишь из трех европейских стран

По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на понедельник предел ограничения свободы передвижения в Эстонии составляет 47,8, что в 1,1 раза превышает уровень заражения в Эстонии. Обязательство самоизоляции не распространяется на тех людей, которые прибывают в Эстонию из Европейского союза (ЕС) и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 47,8 человек на 100 000 жителей. Таким образом, ограничение свободы передвижения не распространяется на импорт из Кипра, Греции и Норвегии.

В ситуациях, когда показатель заражения в соседних странах выше, чем эстонский, помноженный на 1,1, или выше 50, можно будет без самоизоляции въезжать в Эстонию из Латвии, Литвы или Финляндии в случае, если человек за 48 часов до приезда в Эстонию сделал тест на коронавирус, который оказался негативным. При этом нужно, чтобы в течение последних двух недель человек не выезжал на пределы стран Балтии и Финляндии.

Жители Эстонии после поездки в Латвию, Литву или Финляндию могут сделать тест и по возвращении на родину. Отрицательный результат теста позволяет вернуться к нормальной жизни. До получения результата теста необходимо оставаться в самоизоляции.

Основываясь на уровне заражения коронавирусом, с понедельника действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для приезжих из Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Латвии, Мальты, Монако, Польше, Португалии, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Германии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии, Венгрии, Ватикана и Великобритании.

В то же время в силе остается также исключение, в соответствии с которым по приезде из Латвии, Литвы и Финляндии человеку без симптомов заболевания не нужно придерживаться самоизоляции или делать тест в пяти случаях: если он приехал в Эстонию на работу, учебу, для посещения медицинского учреждения, по срочным семейным обстоятельствам или с целью транзита.

Исключение применяется в двух случаях. Во-первых, если приезжий прошел тест на коронавирус не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Эстонию, результат отрицательный. При поездке из Эстонии в эти страны и возвращении в Эстонию тест на коронавирус также можно пройти в Эстонии, и в случае отрицательного результата можно вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста. Во-вторых, если целью приезда в Эстонию из Латвии, Литвы или Финляндии является работа, учеба, получение медицинской помощи, семейные мероприятия или транзит.

Ограничения пересматриваются раз в неделю по пятницам, и новые ограничения вступают в силу в понедельник.

7 августа Совет Европейского союза обновил список третьих стран в Рекомендации о временном ограничении и возможной отмене ограничений на несущественные поездки в Европейский cоюз, разрешив поездки из Эстонии в Австралию, Грузию, Японию, Канаду, Южную Корею, Руанду, Таиланд, Тунис, Уругвай и другие страны. Из Новой Зеландии. На поездки из Канады, Грузии и Туниса действует двухнедельное ограничение свободы передвижения. Когда вы прибываете в Эстонию из других стран, вам не нужно ограничивать свободу передвижения на 14 дней со следующей недели.

С 1 сентября те, кто возвращается в Эстонию из стран, подверженных риску COVID-19, должны пройти тестирование на коронавирус в аэропорту и порту, чтобы сократить срок изоляции и вернуться к работе.