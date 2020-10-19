Ратас о кризисе в правительстве: мы соберемся и найдем решение

Ратас признал, что сложная ситуация продолжается. «Но сейчас, перед телевизионными камерами, я точно не стану предлагать компромисс, - сказал Ратас в понедельник утром. - Мы соберемся и найдем решение».

Министр образования и науки, центристка Майлис Репс отметила, что следует найти те ценности, которые сплотят коалицию. «Коалиция, безусловно, переживает кризис», - признала Репс и отметила, что следует найти способ, который позволит сторонам с достоинством выйти из сложившейся ситуации.

По словам Репс, стороны должны встретиться, поскольку до сих пор они выступали по отдельности. «Я ни в коем случае не могу сейчас перед камерами сказать, какие позиции Центристская партия представит в ходе разрешения кризиса», - сказала Репс и добавила, что при необходимости для выхода из кризиса нужно будет использовать и предстоящие ночные часы.