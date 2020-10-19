В Литве за сутки более 200 случаев COVID-19, в Латвии госпитализированы 80 человек

В странах Балтии снижается число выявленных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в Литве зафиксировано 205 новых случаев, в Латвии - 44, в Эстонии COVID-19 обнаружен у семи человек.

На прошлой неделе в Литве и Латвии были установлены антирекорды по числу заражений за сутки: 288 и 188 заболевших соответственно.

В Литве в понедельник Министерство здравоохранения сообщило о 205 новых случаях коронавируса, общее количество достигло 7726. По данным ведомства, продолжают болеть 4468 человек, выздоровевшими считаются 3110.

Отмечается, что от COVID-19 скончались 113 человек, еще 35 зараженных коронавирусом скончались по другим причинам.

За минувшие сутки проверено 3253 проб на коронавирус. В целом, с начала эпидемии в стране сделано 893 014 тестов.

В Латвии, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая COVID-19, было сделано 2215 тестов.

Как сообщает Национальная служба здравоохранения, на лечении в больницах находятся 80 пациентов с коронавирусом: это самое большое количество госпитализированных заболевших с начала пандемии. У 74 человек заболевание средней тяжести, шесть человек в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Латвии COVID-19 был выявлен у 3494 человек, в настоящее время болеют 2109 человек, всего выздоровел 1 341 человек.

В Эстонии за последние сутки было проведено 680 первичных тестов на коронавирус, из которых семь показали положительный результат, общее число инфицированных выросло до 4085 человек, сообщил в понедельник Департамент здоровья.

По состоянию на утро 19 октября, в больницах с коронавирусом находится 33 пациента, из них один на искусственной вентиляции легких.

Летальных исходов за сутки не зафиксировано, общее число умерших после начала пандемии составило 68 человек.