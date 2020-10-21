А ВОТ И ПОБЕДИТЕЛИ ⟩ Смотрите, кто выиграл в фотоконкурсе домашних животных!

Этой осенью Rus.Postimees совместно с сетью магазинов и клиник для домашних животных PetCity провел фотоконкурс! Голосование завершилось ночью в воскресенье, 1 ноября и теперь мы готовы представить вам наших победителей!

Победитель среди собак — радующийся осенним листьям английский бульдог!

ФОТО: фото читателя

Победительницей среди кошек стала представительница породы сфинкс — кошка Стеша (Стефания).

Осенняя пора, утепляемся кролечьей шкуркой. Ловим последние солнечные дни!

ФОТО: фото читателя

А вот и победитель в самой экзотической категории — укутанный в шарф ежик!

ФОТО: фото читателя

Кому же достанется фотосессия? Фаворита редакции, который будет выбран не из числа победителей, мы определим в ближайшие дни и свяжемся с владельцем лично!

Еще раз благодарим всех за участие и желаем удачи в следующих конкурсах! Со снимками всех участников вы можете познакомиться в галереях ниже!

Фотоконкурс: собаки

Фотоконкурс: кошки

Фотоконкурс: другие животные

Внимание! Если вы также прислали снимок на розыгрыш, но не нашли его в соответствующей галерее, скорее всего в тексте письма отсутствовал номер телефона и имя участника, либо формат присланного снимка не позволял опубликовать его на портале.

Информация о конкурсе:

Поступившие на конкурс снимки будут разделены на три категории: кошки, собаки и другие питомцы. У каждой категории будет своя галерея и, соответственно, свой победитель, который будет определен с помощью читательского голосования. Иными словами, читатели портала Rus.Postimees выберут по одному победителю среди котов, собак и других зверей.

Три победителя получат призы и подарочную карту на сумму в 20 евро от PetCity.

А вот обладателем главного приза — фотосессии на свежем воздухе — станет фаворит редакции, которого мы выберем не из числа победителей голосования. В съемке сможет поучаствовать не только животное, но и его хозяева!

Как принять участие в фотоконкурсе и какие условия должны быть соблюдены?

Чтобы принять участие в конкурсе, пришлите фото на электронный адрес igra@postimeesgrupp.ee ;

; Во избежание путаницы, пришлите только одно письмо, содержащее одну фотографию! Один участник может представить только одну фотографию! Если в письме будет содержаться несколько снимков или с вашего электронного адреса будет прислано несколько писем, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото или вовсе исключить вас из конкурса;

Один участник может представить только одну фотографию! Если в письме будет содержаться несколько снимков или с вашего электронного адреса будет прислано несколько писем, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото или вовсе исключить вас из конкурса; В тексте письма обязательно укажите свои имя и номер телефона , чтобы мы могли связаться с вами в случае победы. Если контактные данные будут отсутствовать, снимок не будет принят для участия в конкурсе;

, чтобы мы могли связаться с вами в случае победы. Если контактные данные будут отсутствовать, снимок не будет принят для участия в конкурсе; Главным героем снимка должен быть ваш домашний питомец. Если на фото помимо него присутствуют люди, перед тем, как отправить снимок на конкурс, убедитесь, что они не против публикации этого снимка на портале;

должен быть ваш домашний питомец. Если на фото помимо него присутствуют люди, перед тем, как отправить снимок на конкурс, убедитесь, что они не против публикации этого снимка на портале; В фотографии должна быть раскрыта тема осени!

В связи с тем, что кошки, собаки и другие домашние животные участвуют в конкурсе в разных категориях, просьба не присылать снимки, на которых присутствует несколько разных животных (например, кот и собака на одном фото). Такие снимки не смогут принять участие в конкурсе;

Если присланный вами снимок сохранен в формате, который не позволяет его публикацию на портале, снимок не сможет принять участие в конкурсе;

Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с его публикацией на портале Rus.Postimees;

Ждем ваших фото до 25 октября включительно!