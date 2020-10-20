Март Хельме: мы готовы уйти в оппозицию

«Да, мы готовы уйти в оппозицию. Но мы также готовы войти и в другую правящую коалицию», - сказал Хельме и заверил, что не намерен подавать в отставку ради сохранения спокойствия в коалиции. «Нет, в отставку я не подам», - заявил он.

По словам Хельме, все свободы основываются на свободе слова и отсутствии цензуры. «В действительности главная причина спора в правительстве в том, имеют ли члены правительства и граждане Эстонии право на свободу слова или на нее наложены какие-то ограничения. Нас не устраивает свобода слова, которая чем-либо ограничена. В этом вся соль конфликта, а не в личности Марта Хельме», - пояснил политик.

Каков же возможный выход из сложившейся ситуации? «В этом и есть суть политической мудрости. Стороны играют в шахматы, пока не сойдутся на ничьей, либо все не завершится чьей-либо капитуляцией. Или шахматные фигуры вовсе сбросят со стола», - рассуждает Хельме.

«Если мы не достигнем компромисса, мы готовы уйти в оппозицию, но, как я уже говорил, мы готовы стать членом и другой коалиции», - заявил министр.

Какое же соглашение устроит EKRE? «Мы хотим, чтобы наши партнеры по коалиции признали статьи 40-45 Конституции. Статья 45 заканчивается простым предложением: цензуры не существует! Мы хотим, чтобы партнеры по коалиции это признали. У нас есть право — министры мы или нет — на полную свободу слова: каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения и убеждения», - пояснил Хельме. Также EKRE не готовы отказаться от проведения референдума на тему брака.

Относительно интервью Deutsche Wellele Хельме сказал, что не стал бы ничего менять. «Я не говорил, что стану кого-то высылать или что я кого-то ненавижу. Я недружелюбно сказал гомосексуалам, что мне не нравится вся эта пропаганда и агрессивность», - сказал он.

Напомним, что в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос журналиста по поводу Закона о гражданских союзах для однополых пар, который уже существует в Эстонии, Хельме заявил: «Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак - это (союз - прим.ред.) между одной женщиной и одним мужчиной, и всё. Если вам это не нравится, то давайте денонсируем Закон о сожительстве. Этого они не готовы сделать, что означает, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали».

«Что, набегут геи и затопят эстонскую нацию?» - спросил журналист.

«Пусть бегут в Швецию. Там все на них смотрят более вежливо», - сказал Март Хельме.

«А вы смотрите грубо?» - продолжил журналист.

«Я смотрю действительно недружелюбно», - заявил Хельме.

«Сегодня это называется гомофобия», - отметил журналист.