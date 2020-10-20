Одинокая мать первоклассника: невозможно и работать, и помогать ребенку учиться онлайн

Когда оставить ребенка не с кем

“Периодически у нас в школе делают дистанционное обучение детям. Якобы у нас возникла вспышка коронавируса, и нам пришлось денек дома посидеть, - рассказала Мария. - Затем хотят периодически, кажется, раз в неделю делать онлайн-занятия, чтобы дети не забывали, как это происходит. А мой ребенок ходит в первый класс, я одна с ребенком, и соответственно, мне приходится дома с ним сидеть и не выходить на работу. Работодателя это не устраивает”.

Марие оставить ребенка ей не с кем, а совместить домашнее обучение ребенка с работой матери никак не получается: “Отпуск уже был весь потрачен. Брала отпуск за свой счет, когда было нужно. Сейчас у ребенка каникулы, с собой на работу ребенка нельзя брать, поэтому снова приходится сидеть дома”.

Мария работает на складе, и на работе необходимо ее физическое присутствие, работать удаленно из дома невозможно: “Те, кто за компьютером - могут, а у нас такая работа, что на удаленке никак”.

Первые классы заканчивают учебу около полудня, но в школе есть группа продленного дня, которая работает до 17 часов. Мария рассказывает, что ей каждый день приходится уходить с работы на 15 минут раньше срока, чтобы успеть в школу к пяти, и руководство это также не устраивает. В результате, работодатель настоял, чтобы Мария написала заявление по собственному желанию, но не сразу, а с конца ноября.

“Как быть людям в таких ситуациях? - спрашивает Мария. - Потому что я не одна такая. Мы разговаривали с матерями из нашего класса, и у них тоже возникают проблемы на работе. Многие родители в декрете или у них есть бабушки-дедушки, которые могут приехать и ребенка из школы забрать. А если ты одна, и у тебя до пяти рабочий день?”

У первоклашек было два дня онлайн-обучения

По словам и.о. директора Ласнамяэской русской гимназии Андрея Канте, вводить дистанционное обучение в начальной школе не планируется, тем более нет планов вводить еженедельный день домашнего обучения. И, видимо, обеспокоенная мать школьника неправильно поняла произошедшее.

В субботу 10 октября стало известно, что тест на коронавирус у одного из учеников дал положительный результат. В понедельник в школе проводили дезинфекцию, а всех учеников перевели на дистанционное обучение. Во вторник ученики начальных классов вернулись в школу, а остальные продолжили учиться дома. В пятницу 16 октября (в последний учебный день перед каникулами) снова был день дистанционного обучения. По словам директора, его проведение задумали заранее и решили не отменять:

“На 16 число был давно запланирован день компьютерной грамотности, в том числе для начальной школы. В рамках этого дня дети выходили на онлайн-связь со своими классными руководителями. То есть, у них был онлайн-классный час. Сейчас мы анализируем этот день компьютерной грамотности. В общем-то, мы видим, что на уровне начальной школы, - и это предсказуемо - конечно, дети нуждаются в большей поддержке в плане компьютерной грамотности”.

Андрей Канте сказал, что администрация гимназии еще раз обратится к родителям, чтобы объяснить, что дистанционного обучения для начальных классов не планируется. Но продолжится ли дистанционное обучение на уровне основной школы и гимназии, пока неизвестно.

Новые правила обучения согласуют в среду

Главный специалист по коммуникации таллиннского Департамента образования Кати Нийн сообщила, что с начала учебного года и до конца первой четверти в таллиннских общеобразовательных школах работа была организована на основе рекомендаций городской кризисной команды и Департамента здоровья. Согласно этим рекомендациям частичное дистанционное обучение применялось в 8-12 классах. А для 1-2 классов дистанционное обучение не рекомендовалось.

“Насколько известно Департаменту образования, оно не практикуется ни в одной муниципальной школе, - сообщила Кати Нийн. - В настоящее время проводится анализ существующей организации обучения, готовятся новые соглашения, а на завтрашней встрече вице-мэра Таллинна и руководителей школ будут согласованы дальнейшие принципы организации работы. Информацию о следующем периоде обучения родители получат непосредственно от школ.

Пока мы можем подтвердить, что родителям не стоит беспокоиться о введении всеобщего дистанционного обучения, потому что это, конечно, не планируется”.