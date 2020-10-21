Вне дома: как сделать фотографии еды на мобильном телефоне особенно аппетитными

Руководитель мобильного подразделения Samsung Антти Аасма делится советами, как можно использовать технику наиболее эффективно, чтобы результат был на профессиональном уровне.

1. Используйте натуральный свет

В фотографии среди контролируемых технических параметров свет является одним из самых важных. Чем лучше естественный свет, тем более аппетитно еда будет выглядеть на фотографии.

«Если вблизи находится окно, обязательно используйте проходящий через него дневной свет. Также важны и тени – если вокруг еды находится несколько окон, то исходящий из разных направлений свет убьет тени и зальет картинку чрезмерным светом, в результате чего фотография лишится своей загадочности», – объяснил Аасма.

При выполнении фотографии еды следите, чтобы свет падал на еду со стороны, а не сверху и не сзади. Никогда не используйте для съемки еды вспышку, так как она полностью испортит фотографию.

2. Выберите эстетичный фон

По словам Аасма, в домашних условиях чистый и эстетичный фон проще всего создать с помощью нейтральной стены, фонового экрана, занавесок или же просто большого листа бумаги мягкого тона. Это обеспечит чистоту фотографии и подчеркнет само блюдо. В качестве второго варианта Аасма советует не бояться использовать естественный фон, который поможет фотографии рассказать свою историю.

«Еда всегда означает эмоции, и, если как раз в это время у вас находятся гости, используйте в качестве фона, например, руку или какой-либо другой элемент. Главное, чтобы фон не был слишком пестрым и ярким», – посоветовал Аасма.

«Хорошо, если камера телефона позволяет в достаточной степени затуманить фон, чтобы само блюдо доминировало на переднем плане. В случае новейших моделей я советую воспользоваться режимом Live Focus. Кроме этого новая и основанная на быстрой лазерной технологии настройка резкости хороших телефонов позволит постоянно держать еду в фокусе, благодаря чему ее можно будет сфотографировать под несколькими разными углами», – добавил Аасма.

3. Поиграйте углами камеры

Преимущество мобильного телефона заключается в том, что он позволяет выполнять снимки под различными углами. Аасма советует избегать использования зума, а при необходимости физически приближаться к объекту или отдаляться от него.

Очень классные фотографии можно сделать, например, с помощью вида сверху. Для этого положите тарелку, вилку или ложку, салфетку или другие аксессуары на стол или на какое-нибудь основание достаточно беспорядочно, а также добавьте на фотографию, например, уже использованные продукты – бросьте на стол ягоды, крошку печенья, положите между тарелками какой-нибудь фрукт или же что-нибудь, необходимое для приготовления еды.

«Хорошими фоновыми поверхностями являются дерево и камень, так как они обеспечивают достойный вид. Еда, расположенная на пластмассовой разделочной доске, никогда не будет выглядеть так же аппетитно, как еда, сфотографированная на доске из натурального дерева», – сказал Аасма.

Для нахождения наиболее подходящего угла сделайте несколько десятков снимков, после чего выберите из них лучший. Еще очень важно убедиться, что тарелка или основание для сервировки полностью находится в кадре.

4. Используйте последующую обработку

Во время процесса фотографирования фокусируйтесь только на нем. Если вы являетесь уже более опытным фотографом, в настройках телефона вы можете выбрать режим PRO, чтобы вручную настроить цветовую температуру, выдержку и другие технические параметры. Однако это не спасет вас от последующей обработки, так как нанесение последнего штриха является чрезвычайно важным.

Хорошими приложениями для последующей обработки являются Snapseed или VSCO. Попробуйте поиграть инструментами, меняющими яркость (brightness), насыщенность (saturation), цветовую температуру (white balance) и контраст (contrast).