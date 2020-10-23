Не попадитесь! Наивность жителя Ласнамяэ стоила ему более 2000 евро

Хотя полиция неоднократно предупреждала о мошенниках, которые представляются работниками банков, жители Эстонии продолжают становится жертвами обмана.

В понедельник проживающему в таллиннском районе Ласнамяэ 56-летнему мужчине позвонил якобы работник Swedbank, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

По словам звонившего, без ведома таллиннца с его банкового счета была совершена сделка. После этого жертву попросили назвать свой личный код и после этого подтвердить на телефон ПИН-код.

Позднее житель Ласнамяэ заметил, что с его счета было сделано несколько переводов на общую сумму 2236,50 евро.