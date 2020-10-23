Пт, 23.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Не попадитесь! Наивность жителя Ласнамяэ стоила ему более 2000 евро

Не попадитесь! Наивность жителя Ласнамяэ стоила ему более 2000 евро

Евро.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees/Scapix

Полиция расследует инцидент, в рамках которого мошенник оставил жителя Таллинна без тысяч евро. 

Хотя полиция неоднократно предупреждала о мошенниках, которые представляются работниками банков, жители Эстонии продолжают становится жертвами обмана. 

В понедельник проживающему в таллиннском районе Ласнамяэ 56-летнему мужчине позвонил якобы работник Swedbank, сообщает Департамент полиции и погранохраны. 

По словам звонившего, без ведома таллиннца с его банкового счета была совершена сделка. После этого жертву попросили назвать свой личный код и после этого подтвердить на телефон ПИН-код. 

Позднее житель Ласнамяэ заметил, что с его счета было сделано несколько переводов на общую сумму 2236,50 евро.

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