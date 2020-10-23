Фото ⟩ Два автомобиля после столкновения вылетели на пешеходную дорожку

В пятницу, 23 октября, до пяти часов вечера в Вильянди на перекрестке улиц Якобсони и Лосси произошло ДТП: столкнулись Škoda и BMW. Оба автомобиля выбросило на пешеходную дорожку.
Побывавший на месте ДТП сотрудник Sakala Кенно Соо сказал, что пока неизвестно, кто из водителей виновник аварии. По его словам, оба автомобиля после столкновения оказались на пешеходной дорожке, но, к счастью, в тот момент никого из пешеходов там не было.
Насколько на данный момент известно, никто не пострадал.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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