Фото ⟩ Два автомобиля после столкновения вылетели на пешеходную дорожку

Побывавший на месте ДТП сотрудник Sakala Кенно Соо сказал, что пока неизвестно, кто из водителей виновник аварии. По его словам, оба автомобиля после столкновения оказались на пешеходной дорожке, но, к счастью, в тот момент никого из пешеходов там не было.