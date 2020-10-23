Пт, 23.10.2020
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Яна Тоом
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  • В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: двух человек доставили в больницу

В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: двух человек доставили в больницу

Пожар. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Сегодня, 23 октября, вечером в Таллинне в Мустамяэ в одной квартире на улице Кийли вспыхнул пожар, скорая помощь доставила двух пострадавших в больницу.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал Postimees, что в 18.52 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Кийли на третьем этаже многоквартирного дома виден огонь. 

Двух пострадавших в пожаре доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. 

В 20.02 спасатели сообщили, что потушили пожар.

Причины возгорания будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

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