В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: двух человек доставили в больницу

Сегодня, 23 октября, вечером в Таллинне в Мустамяэ в одной квартире на улице Кийли вспыхнул пожар, скорая помощь доставила двух пострадавших в больницу.
Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал Postimees, что в 18.52 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Кийли на третьем этаже многоквартирного дома виден огонь.
Двух пострадавших в пожаре доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 20.02 спасатели сообщили, что потушили пожар.
Причины возгорания будут установлены в ходе дальнейшего расследования.