Лукашенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США

Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео рассказал о ведущемся в республике национальном диалоге, сообщил государственный белорусский телеканал ОНТ в субботу.

"Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси", - сообщил телеканал.

По его данным, Лукашенко также подчеркнул, что Россия является главным союзником республики и особо отметил поддержку, оказываемую в настоящий период. "Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - передал телеканал содержание беседы.

Помпео, согласно данным телеканала, в свою очередь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости Белоруссии и сторонником развития сотрудничества с республикой.

По информации телеканала, собеседники обсудили ситуацию в мире. "По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы", - сообщает телеканал.

Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку в Белоруссии и в США.

Как сообщил ведущий телеканала, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия выступает "за мирное и спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре".

"Еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США в Белоруссии", - проинформировал телеканал.