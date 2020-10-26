Исследование: в Эстонии электромобилей опасаются из-за небольшого запаса хода

«Мы хотели узнать, что люди считают самым большим препятствием для покупки электромобиля. 71% опрошенных назвали основной проблемой запас хода и время зарядки. 66% респондентов считают, что ограничивающим фактором также является слаборазвитая сеть зарядных станций», – пояснила руководитель отдела розничных банковских услуг Эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

«Такие ответы, впрочем, демонстрируют, что, вероятно, есть необходимость в проведении дополнительной разъяснительной работы на тему электромобилей. Эстония – настолько маленькая страна, что современные электромобили могут прекрасно ездить между городами. Кроме того, благодаря уже давно реализованному проекту продажи квот на выбросы в Эстонии существует уникальная образцовая сеть зарядных станций, которая постоянно расширяется», - отметила Хакиайнен.

Как ни странно, наибольшей проблемой сеть зарядных станций считают жители Таллинна, 73% которых поставили ее на первое место. В то же время в Таллинне зарядных станций больше всего, и большинство новых появляется именно здесь.

По словам Хакиайнен, 50% респондентов ответили, что при покупке электромобилей их отпугивают относительно высокие начальные затраты: «Это, разумеется, более оправданное препятствие, но есть и решения. В ближайшее время, например, Центр экологических инвестиций открывает очередной тур поддержки приобретения электромобилей. Также можно найти другие субсидии и скидки. Банк Citadele, скажем, предлагает лизинг электромобилей без первоначального взноса и по более выгодной процентной ставке».

Размер поддержки Центра экологических инвестиций составляет 5000 евро на один электромобиль.

Опрос также показал, что, помимо небольшого запаса хода, жители Эстонии опасаются, что электромобили не подходят для погодных условий Эстонии (38%) и для проживающих в многоквартирных домах (29%). Кроме того, их опасения были обусловлены и просто нехваткой информации: 21% считали, что технология еще недостаточно испытана, а 25% полагали, что недостаточно знают об электромобилях.