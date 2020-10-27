Видео: астрономы обнаружили воду на видимой стороне Луны

Как напоминает N+1 , обнаружение запасов воды на Луне имеет значение для будущих пилотируемых миссий и создания на поверхности спутника постоянной базы. В настоящее время известно, что лед и другие летучие вещества в замороженном состоянии на поверхности Луны могут сохраняться в полярных регионах спутника, куда практически не попадает солнечный свет. Ранее инфракрасная спектроскопия видимой стороны Луны, проведенная аппаратами "Кассини", Deep Impact и "Чандраян-1", показала наличие гидратированных соединений, но до сих пор ученым не было известно, какой вклад в сигнал вносят молекулы воды, а какой гидроксильный ион.

При помощи обсерватории SOFIA, которая вела наблюдения на длине волны шесть микрометров за видимой стороной Луны в августе 2018 года, астрономы смогли установить, что в кратере Клавий, расположенном в южной части видимой стороны Луны, и в его окрестностях содержатся молекулы воды в количестве от 100 до 412 микрограмм на грамм грунта (примерно 340 миллилитров воды на кубометр грунта). Это показатель примерно в сто раз меньше аналогичного показателя в пустыне Сахара.

Исследователи предполагают, что молекулы воды находятся внутри частиц ударного стекла или в пустотах между зернами реголита, что позволяет им сохраняться, несмотря на солнечный свет. Дальнейшие наблюдения должны определить колебания содержания молекул воды в грунте в течение суток и более точно понять их распределение по поверхности спутника.

Глава NASA Джим Брайденстайн прокомментировал открытие в своем микроблоге. Он отметил, что ученые пока не знают, можно ли будет использовать обнаруженную воду в качестве ресурса для будущих миссий. При этом Брайденстайн назвал изучение вопросов, связанных с наличием воды на Луне ключевым для планов освоения Луны в рамках программы "Артемида".

"Мы уже располагали данными о существовании воды на солнечной стороне Луны. Теперь мы знаем это точно. Это открытие бросает вызов нашему пониманию лунной поверхности и поднимает интригующие вопросы о ресурсах, необходимых для исследования дальнего космоса", - завил глава отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Пол Герц.