Видео ⟩ Мужчина с топором пресек кражу, но через считанные дни вор попался на новом преступлении

В воскресенье вечером в полицию поступило сообщение о том, что двое подозрительных мужчин cнуют возле чужого мотоцикла у гаража на улице Яамамыйза. Хозяин мотоцикла Сийм Сульг, увидевший незваных гостей через камеру видеонаблюдения и выбежавший во двор, отпугнул мужчин. На записи видно, как Сульг уверенным шагом выходит из гаража с топором в руке, а человек, который интересовался мотоциклом, быстро ретируется.

Если мужчины думали украсть что-то из гаража, это у них не получилось из-за вмешательства владельца. Патрули полиции прибыли в этот район через несколько минут, но подозрительных лиц поймать не удалось.

Сульг, который сказал, что большую часть свободного времени проводит в гараже, добавил, что в целом в окрестностях гаражей сиутация спокойная, волн краж не было. «Один из воров был явно пьян», - добавил он.

Во вторник вор забрался на территорию Salvest и унес инструменты, планшет, автомагнитолу и другие предметы из незапертых автомобилей. Точный ущерб пока не уточняется. Хотя исполнительный директор Salvest Трийн Кыргмаа предпочла лишь вкратце рассказать об инциденте, она сказала, что вора задержали не на территории Salvest и что она рада его поимке.

Сейчас 52-летний вор время находится в арестном доме, так как он официально является подозреваемым в краже со двора Salvest, подробности будут выяснены в ходе уголовного производства.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк подтвердила, что задержанный был одним из двух мужчин, которых запечатлела видеокамера наблюдения возле мотоцикла в районе Хийналинн. Вирк добавила, что задержанный хорошо знаком полиции, в основном из-за краж.