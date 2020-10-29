Что вы еще не успели сделать в саду? Последние осенние работы

Однако перед этим дел в саду хватит и до декабря. Эвели Уйбометс, руководитель магазина K-rauta Tondi, рассказывает о последних в году, но очень важных садовых работах.

Посейте овощи и пряную зелень

Пока нет причины бояться морозов, можно посеять различные овощи и пряную зелень, например, морковь, лук, чеснок, редис, брюкву, укроп, листовой салат и петрушку. Для посева нужна плюсовая температура как днем, так и ночью, но и очень легкие ночные заморозки ему не повредят. Если температура все больше похожа на зимнюю, с посевом рисковать не стоит, поскольку растения в почве не прорастут. Поливать осенние посевы нужно осторожно и лучше мало, чем обильно. Семена для посева должны быть сухие и целые, а почва богата питательными веществами. Укрывать овощи на зиму не нужно. Осенний посев сопряжен с некоторыми рисками, но растения начинают прорастать с первыми весенними лучами солнца, обычно вырастают крепкими и здоровыми и дают урожай раньше, чем посеянные весной.

Посадите луковицы цветов

Тюльпаны и крокусы можно сажать даже в ноябре – главное заложить их луковицы достаточно глубоко, потому что пустить корни до зимы они все равно не успеют. Если с погодой повезет, можно обнаружить цветущую клумбу уже в марте.

Высадите лиственные деревья и укройте их мульчей

Лиственные деревья и кусты можно высаживать, пока почва не промерзнет, – вплоть до декабря. Хвойные деревья за исключением морозостойких, например, ели и горной сосны, осенью высаживать не рекомендуется. После высаживания деревья нужно обильно поливать, даже если на улице холодно. Чтобы свежевысаженные деревья и кусты не замерзли, почву вокруг ствола имеет смысл накрыть 20-сантиметровым слоем мульчи, торфа или компоста.

Постройте шалаш для неморозостойких растений

Для растений, плохо переносящих холод, например, для роз, на зиму можно сделать шалаш из еловых веток или специальных укрывных материалов, продающихся в строительных магазинах. Нельзя укрывать растения слишком рано, так что следите за прогнозом погоды.

Подготовьтесь к зимним штормам

В качестве подготовки к зимним штормам имеет смысл надежно связать кроны молодых деревьев, кусты и ползучие растения.

Уборка и сгребание листьев

Некоторые считают, что сгребать листья осенью не нужно, и можно оставить их на зиму на траве. Однако листья принесут значительно больше пользы, если сгрести их под ягодные кусты в качестве мягкого одеяла для защиты от зимних морозов. Стричь газон слишком коротко осенью не стоит – лучше дать траве немного отрасти, чтобы она лучше выдержала переменчивую погоду и холода.