Лукашенко произвел перестановки в силовых структурах Белорусси

Лукашенко также назначил новым помощником президента (инспектором) в Брестской области Валерия Вакульчика, по Гродненской области - экс-министра Юрия Караева, а по Минску - Александра Барсукова. Караев возглавлял МВД РБ с июня 2019, Барсуков с 2017 года занимал должность замглавы МВД, а Вакульчик почти 8 лет был председателем КГБ Белоруссии и 3 сентября был назначен госсекретарем Совета безопасности, пишет Deutsche Welle

Таким образом, Лукашенко освободил от должности руководителей Совбеза и МВД с формальным понижением в должности. Однако, как отмечают наблюдатели, например, Барсуков в должности помощника по Минску может выполнять роль "связного" между МВД и администрацией президента. Кроме того, ранее было объявлено, что полномочия помощников будут расширены.

Между тем в Гродненской области 22 августа председателем облисполкома был назначен бывший министр здравоохранения Владимир Караник. До этого прежние власти области не разгоняли протестные митинги и частично выполнили требования протестующих, в частности обеспечили оппозиции доступ в эфир местного телевидения и радио. Кроме того, именно на ОАО "Гродно-Азот" в настоящее время самые большие протесты рабочих в стране.