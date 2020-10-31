В Вируской тюрьме уже более 80 заболевших коронавирусом: заключенных заперли в камерах

По словам вице-канцлера по вопросам тюрем Прийта Кама, в находящейся в Йыхви Вируской тюрьме заключенные заперты в своих камерах, поскольку во вторник и в среду коронавирус был обнаружен у 31 заключенного, а к утру субботы — уже у 81.

По словам Камы, лучше контролировать распространение вируса в условиях тюрьмы, чем на свободе. «Заключенные в большинстве своем согласны с тем, что у них берут пробы – это медицинская процедура, которая может выполняться только с согласия человека. Отказались лишь единицы - так что на общую картину это никак не влияет. Конечно, можно обеспечить медицинское наблюдение, так что да - можно предположить, что случайный зараженный на улице может быть в большей опасности, чем в тюрьме», - сказал Прийт Кама.

В Вируской тюрьме в настоящее время содержится 697 заключенных, большинство из которых содержатся в двухместных камерах, но многие находятся в одиночестве. Может ли для некоторых людей заключение в одиночной камере стать сейчас психологической проблемой?

Прийт Кама считает, что это не долгосрочная психологическая проблема. «Весной мы держали их по одному несколько недель, что, к счастью, не имело серьезных последствий. Однако в настоящий момент мы говорим о коротком времени, а затем будет исходить из результатов тестов или нуждается ли кто-то в повторном тестировании. Затем мы решим, кого нужно и дальше держать в камере, а кому можно разрешить более свободно передвигаться по тюрьме», - сказал Кама.

По словам Кама, в марте у тюремной службы была предварительная оценка ученых того, кто подвержен риску заражения Covid-19, тогда исходили из настоятельной необходимости защитить как пациентов с гепатитом С, которых в эстонских тюрьмах около 700 человек, так и ВИЧ-инфицированных, которых около 300.

«В то время, конечно, были доступны только первые исследования, основанные на данных Китая. В настоящее время исследователи придерживаются мнения, что ВИЧ-инфицированные и пациенты с гепатитом С не являются такой серьезной группой риска», - отметил Кама. Имелись сведения, что на свободе у ВИЧ-позитивных болезнь часто протекала бессимптомно, поэтому, по словам Кама, в этом смысле ситуация изменилась.

«Сегодня мы рассматриваем около 50 заключенных в трех тюрьмах как наиболее критическую группу риска, нуждающуюся в защите, особенно тех, у кого есть разные хронические заболевания», - пояснил вице-канцлер по вопросам тюрем.

Кроме них есть несколько более легких случаев, когда человек страдает одним хроническим заболеванием. «На данный момент в первую очередь речь идет о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, кто сейчас лечится от онкологических заболеваний, тяжелых заболеваний почек, а также некоторых других заболеваний, для страдающих которыми коронавирус может быть более опасным. Сегодня наши врачи нашли эту целевую группу на основе последних научных данных. И это также причина, по которой мы в тюрьмах в нынешний осенний сезон отреагировали совсем по-другому на ситуацию в стране», - сказал Прийт Кама.

После весеннего чрезвычайного положения тюрьмы не принимали и не намерены принимать такие меры, как, например, введенные весной пятидневные рабочие смены чиновников, с помощью которых с имеющимися тогда знаниями сдерживали распространение вируса.

Весенний локдаун в тюрьмах принес свои плоды, поскольку ни один заключенный не заразился. «Сегодня так, как и по и во всей стране, когда меры, принятые весной, уже не считаются соразмерными, из этого мы исходили и в тюрьме», - говорит Кама.

Нынешняя ситуация началась в прошлую субботу, когда выяснилось, что учитель, обучающий заключенных, сдал положительный тест. Камеры Вируской тюрьмы были закрыты во вторник, когда был обнаружен первый инфицированный заключенный. Последний раз весь тюремный персонал и люди, работающие на тюремной территории проходили тестирование с 6 по 9 октября. Тогда зараженных не было.

В глобальном масштабе пандемия была наиболее разрушительной в тюрьмах в странах, где тюрьмы, как правило, находятся в плохом состоянии - где они переполнены и где трудности с доступностью медицинской помощи.